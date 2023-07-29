Katlanabilir telefon sektöründe rekabet artıyor: Honor Flip, 2024'te piyasaya sürülecek

Samsung ve Motorola'nın yeni rakibi: Honor
Reframed raporuna göre bir Honor yöneticisi kısa süre önce şirketin ilk Flip telefonunu 2024'te piyasaya süreceğini doğruladı. Honor, Orta Doğu ve Afrika (MEA) başkanı Daniel Wang, Honor 90 serisinin MEA lansmanında gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Honor yalnızca Fold'a sahip değil, Flip'e de sahip, ancak gelecek piyasaya sürülecek." tarzı bir ifade kullandı.
Yönetici başka bir ayrıntı açıklamazken, katlanabilir telefonun tüketicilere eşsiz bir deneyim sunması bekleniyor. Honor'un Magic V2 ile başardığı şeye benzer şekilde, katlanır telefon ince hafif bir tasarıma sahip olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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