Katlanabilir telefon sektöründe rekabet artıyor: Honor Flip, 2024'te piyasaya sürülecek

Tam Boyutta Gör Huawei'nin yan kuruluşu olan Honor, ince ve hafif Honor Magic V2 ile katlanabilir akıllı telefon sektöründe ses getirdi. Kitap tarzı katlanabilir cihaz, piyasadaki diğer tüm katlanabilir cihazlardan daha ince ve iPhone 14 Pro Max gibi birçok popüler cihazdan bile daha hafiftir. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse şirket, yakında dikey katlanabilir telefon sektörüne de girmeyi planlıyor.

Samsung ve Motorola'nın yeni rakibi: Honor

Reframed raporuna göre bir Honor yöneticisi kısa süre önce şirketin ilk Flip telefonunu 2024'te piyasaya süreceğini doğruladı. Honor, Orta Doğu ve Afrika (MEA) başkanı Daniel Wang, Honor 90 serisinin MEA lansmanında gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Honor yalnızca Fold'a sahip değil, Flip'e de sahip, ancak gelecek piyasaya sürülecek." tarzı bir ifade kullandı.

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Yönetici başka bir ayrıntı açıklamazken, katlanabilir telefonun tüketicilere eşsiz bir deneyim sunması bekleniyor. Honor'un Magic V2 ile başardığı şeye benzer şekilde, katlanır telefon ince hafif bir tasarıma sahip olabilir.

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