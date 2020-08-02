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    Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo yeni kompakt projeksiyon cihazını duyurdu

    Lenovo Air5 projeksiyon cihazı bir iPhone 11 Pro Max kadar alan kaplıyor ve oldukça kompakt. 2600 ansi lümen parlaklığında Full HD çözünürlük yansıtabiliyor.
    2 hf.
    2,2b
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    Projeks...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lenovo yeni kompakt projeksiyon cihazını duyurdu
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    Pandemi dönemiyle birlikte evden veya küçük gruplar halinde çalışma formatının öne çıkmaya başlaması bazı bileşenlere olan ilgiyi arttırdı. Dijital ortamda görüşme uygulamalarının yanı sıra projeksiyon cihazları da aranır hale geldi.

    Lenovo Air5 özellikleri ve fiyatı

    Lenovo Air5 adıyla tanıtılan projeksiyon cihazı taşınabilirliğe odaklanıyor. 13.6mm uzunluk ve genişlik değerleri olan cihaz iPhone 11 Pro Max ile benzer ölçülere sahip. 688 gram ağırlığı ile yanınızda taşıma imkanı da sunuyor.

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    4 kanal LED aydınlatma Full HD çözünürlük yansıtabilirken 2600 ansi lümen parlaklık değerine sahip. USB Tip-C girişi üzerinden harici kaynaklara bağlanabildiği gibi kablosuz olarak da akıllı telefonlara bağlanabiliyor. Lenovo Air5 projeksiyon cihazı 430$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/31/lenovo-air5-launched-compact-thin-projector/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    shimoda 2 hf.
    Kısa mesafeden yansıtan türden olsaydı tam ihtiyacım olan cihaz derdim. Kaç cm uzaklıktan, kaç inç görüntü yansıttığı da önemli. Bir de bu parlaklığı bu boyda bir cihaz, sessiz çalışarak verebiliyor mu? Gürültü konusu, film vs. içerik izlerken önemli.
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    ZaferBiryol (zafer ) 2 hf.
    Ufacık hacimde 2600 lümen cihazı ısıtır. Fan sesinden durulmaz.
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    [F][u][r][k][a][n] 2 hf.
    Projeksiyon cihazlarının da hem ufalıp hem de kablosuz aktarıma doğru gelişmesi güzel haberler.
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 2 hf.
    Bu fiyata bu boyutta bu lumende cihaz yok. Bendeki Lg yi satip aninda alirim ciktigi gun
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    kayamtky 2 hf.
    El kadar cihazı 2600 ansi lümen yapmayı başarmışlar, bence en önemlisi bu.
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    maximus8282 (maximus ) 2 hf.
    Tabiki kullanım amacı farklı ama buna bu parayı verene kadar az daha ekler 4K çözünürlükte olanlardan alırım.
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    azizfikri 2 hf. maximus8282
    Az daha ekle 8k çözünürlükten al.
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