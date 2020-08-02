Lenovo yeni kompakt projeksiyon cihazını duyurdu

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Pandemi dönemiyle birlikte evden veya küçük gruplar halinde çalışma formatının öne çıkmaya başlaması bazı bileşenlere olan ilgiyi arttırdı. Dijital ortamda görüşme uygulamalarının yanı sıra projeksiyon cihazları da aranır hale geldi.

Lenovo Air5 özellikleri ve fiyatı

Lenovo Air5 adıyla tanıtılan projeksiyon cihazı taşınabilirliğe odaklanıyor. 13.6mm uzunluk ve genişlik değerleri olan cihaz iPhone 11 Pro Max ile benzer ölçülere sahip. 688 gram ağırlığı ile yanınızda taşıma imkanı da sunuyor.

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4 kanal LED aydınlatma Full HD çözünürlük yansıtabilirken 2600 ansi lümen parlaklık değerine sahip. USB Tip-C girişi üzerinden harici kaynaklara bağlanabildiği gibi kablosuz olarak da akıllı telefonlara bağlanabiliyor. Lenovo Air5 projeksiyon cihazı 430$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

https://www.gizmochina.com/2020/07/31/lenovo-air5-launched-compact-thin-projector/

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