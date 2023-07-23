Elon Musk açıkladı: Twitter markasına veda ediyoruz

Ünlü girişimci Elon Musk, Twitter logosundaki kuşu kaldırıp yerine X harfini koymayı planlıyor. Bunu 23 Temmuz Pazar günü sosyal ağdaki sayfasında duyurdu.
Musk konuyla ilgili olarak attığı tweette: "Ve yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz." ifadelerine yer verdi. Twitter'ın patronu kuş yerine, insanları benzersiz kılan kusurlarının somutlaşmış hali olacağına inandığı X harfini koymak istiyor.
Musk, Twitter'da değişikliklere devam ediyor
Musk ayrıca gelecekteki olası logo tasarımını da paylaştı. Siyah bir arka plan üzerinde X harfini temsil ediyor. Ancak nihai tasarımın bu olmadığını belirtmek gerekir. Girişimci, "bu gece yeterince iyi bir X logosu yayınlanırsa" yarın gibi erken bir tarihte lanse edileceğini de sözlerine ekledi.
Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardınan onlarca tartışılacak karara imza atmış ve yürürlüğe koymuştu. Alınan bu kararın da en az diğerleri kadar tartışmaya açık olduğu kesin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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