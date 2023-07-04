Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 serisinde pil kapasitesi artıyor: İşte detaylar

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonlarıyla ilgili detaylar internete sızmaya devam ediyor. Güvenilir bir Çinli kaynak Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun pil kapasitesi ve şarj hızlarını açıkladı.
    Oy Ver
    Xiaomi 14 serisinde pil kapasitesi artıyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının çıkışına birkaç ay kaldı. Lansman için bekleyiş sürerken Çinli kaynaklar cihazları deşifre etmeyi sürdürüyor. Digital Chat Station isimli kaynak Weibo hesabında yaklaşan akıllı telefonlarla ilgili bazı detaylar paylaştı.

    Aktarılan bilgilere göre Xiaomi 14'ün temel versiyonu 90 watt kablolu ve 50 watt kablosuz şarjı destekleyen 4.860 mAh pil ile donatılacak. Xiaomi 14 Pro modeli ise 120 watt kablolu ve 50 watt kablosuz şarj özelliğine sahip 5.000 mAh kapasiteli pille karşımıza çıkacak.

    Xiaomi 14 serisinde pil kapasitesi artıyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 14 serisi hakkında bilinenler

    Kıyaslama yapabilmeniz açısından piyasadaki mevcut modellerin 4.500 mAh (Xiaomi 13) ve 4.820 mAh (Xiaomi 13 Pro) batarya içerdiklerini belirtelim. Dolayısı ile bu sızıntı Çinli şirketin yeni modellerde pil ve şarj hızı konusunda yükseltmeye gideceğini gösteriyor.

    Amiral gemilerinin Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacaklarına yönelik bilgiler de var. Amerikalı yonga üreticisi Qualcomm, söz konusu işlemciyi 24 Ekim'de düzenlenecek 2023 Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde duyuracak. Xiaomi 14 serisinin Kasım ayında tanıtılması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 12 saat önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 12 saat önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

    Profil resmi
    DreamSs 13 saat önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    90 tyt 50 ayt kaç bin otomatik şanzıman ısınırsa ne olur geçen hafta sonu ne yaptın ingilizce 10 cümle alaylı yazılımcı yağ kaç dakikada kızarır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T Pro
    Xiaomi 11T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız