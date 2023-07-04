Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının çıkışına birkaç ay kaldı. Lansman için bekleyiş sürerken Çinli kaynaklar cihazları deşifre etmeyi sürdürüyor. Digital Chat Station isimli kaynak Weibo hesabında yaklaşan akıllı telefonlarla ilgili bazı detaylar paylaştı.

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Aktarılan bilgilere göre Xiaomi 14'ün temel versiyonu 90 watt kablolu ve 50 watt kablosuz şarjı destekleyen 4.860 mAh pil ile donatılacak. Xiaomi 14 Pro modeli ise 120 watt kablolu ve 50 watt kablosuz şarj özelliğine sahip 5.000 mAh kapasiteli pille karşımıza çıkacak.

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Xiaomi 14 serisi hakkında bilinenler

Kıyaslama yapabilmeniz açısından piyasadaki mevcut modellerin 4.500 mAh (Xiaomi 13) ve 4.820 mAh (Xiaomi 13 Pro) batarya içerdiklerini belirtelim. Dolayısı ile bu sızıntı Çinli şirketin yeni modellerde pil ve şarj hızı konusunda yükseltmeye gideceğini gösteriyor.

Amiral gemilerinin Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacaklarına yönelik bilgiler de var. Amerikalı yonga üreticisi Qualcomm, söz konusu işlemciyi 24 Ekim'de düzenlenecek 2023 Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde duyuracak. Xiaomi 14 serisinin Kasım ayında tanıtılması bekleniyor.

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Xiaomi 14 serisinde pil kapasitesi artıyor: İşte detaylar