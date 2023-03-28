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    Lenovo, güncellenmiş Slim Pro dizüstü bilgisayar serisiyle MacBook'u hedefliyor

    Lenovo, güncellenmiş işlemcilere ve profesyonellere odaklanan yeni Slim Pro 9i, Slim Pro 7i ve Slim Pro 7'yi duyurdu. Firma bu yeni modellerle MacBook'u hedefliyor.
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    Lenovo yeni Slim Pro serisini duyurdu: Şık ve yüksek performans Tam Boyutta Gör
    Lenovo, oyun dizüstü bilgisayarlarını yeni donanımlarla yeniledikten sonra gözünü daha taşınabilir ve üretkenlik odaklı Slim ve Yoga serilerine dikti. Lenovo, M2 MacBook alternatifi olarak gördüğü yeni Slim serisiyle yüksek performansı ince tasarımla birleştiriyor. Bu yeni seri, yenilenmiş 14,5 inç Slim Pro 7 ve 14 inç Slim 7i'nin yanı sıra 14,5 inç ve 16 inç seçenekleriyle daha pahalı Slim Pro 9i modelini içeriyor.

    Lenovo yeni Slim Pro serisini duyurdu

    Lenovo yeni Slim Pro serisini duyurdu: Şık ve yüksek performans Tam Boyutta Gör
    Yeni Slim Pro modelleri Lenovo'nun "X Power" paketi olarak adlandırdığı yazılımın güncellenmiş bir versiyonuyla birlikte geliyor. Lenovo, bu yazılımın "büyük ölçüde hızlandırılmış yazılım önizlemesi, işleme ve dışa aktarma" ve önceki nesillere göre termal kapasitede yüzde 62,5'lik bir artışla video düzenleme hızını önemli ölçüde artıracağını söylüyor. Yeni Slim Pro'lar ayrıca yeni bir "Premium Suite" ile birlikte geliyor. Lenovo bunu, kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarlanmış bir dizi yeni ve güncellenmiş donanım özelliği olarak ifade ediyor. Firma muhtemelen bu vurgularıyla yeni klavye tuşları, daha büyük trackpad, kızılötesi kamera ve gizlilik deklanşörü gibi özelliklere dikkat çekiyor.
    Lenovo yeni Slim Pro serisini duyurdu: Şık ve yüksek performans Tam Boyutta Gör
    Yeni Lenovo Slim Pro 9i modelleri sahip oldukları 14,5 inç ve 16 inç ekranlarda 165 Hz yenileme hızı ve HDR desteği sunuyor. Bunların yanı sıra DCI-P3, sRGB ve Adobe RGB renk alanlarının yüzde 100'ü kapsanıyor. Maksimum parlaklığı 1200 nit olan ekrana ise 13. nesil Intel Core i9 H serisi işlemciler, 64 GB RAM, 1 TB SSD ve GeForce RTX 4070 kartı eşlik ediyor. Ayrıca Dolby Atmos özellikli hoparlörler ve Thunderbolt 4, USB-A, bir kulaklık girişi ve HDMI bağlantı seçenekleri de üründe bulunuyor.

    Çok fazla güce ihtiyacınız yoksa Güncellenmiş Slim Pro 7, Ryzen 7000HS serisi işlemcileri daha büyük bir pil ve daha iyi soğutma soğutma ile RTX 4050 ile birleştiriyor. Ek olarak 1 TB depolama ve 16 GB RAM bu modelde yer almakta. Ekran tarafında ise 120 Hz yenileme hızına sahip 3K LCD panel bulunuyor. Ayrıca 13. nesil Intel Core işlemcilere sahip yenilenmiş bir 14 inç Slim 7i de var.

    Slim Pro 7 ve Slim 7i'nin Nisan ayında Kuzey Amerika'da piyasaya sürülmesi bekleniyor ve fiyatları sırasıyla 1.200 dolar ve 1.180 dolardan başlayacak. Slim Pro 9i ise Mayıs ayında gelecek. Fiyatlar ise 14,5 inçlik modeller için 1.700 dolardan, 16 inçlik modeller için ise 1.800 dolardan başlıyor olacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 22 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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