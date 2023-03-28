Lenovo, güncellenmiş Slim Pro dizüstü bilgisayar serisiyle MacBook'u hedefliyor

Tam Boyutta Gör Lenovo, oyun dizüstü bilgisayarlarını yeni donanımlarla yeniledikten sonra gözünü daha taşınabilir ve üretkenlik odaklı Slim ve Yoga serilerine dikti. Lenovo, M2 MacBook alternatifi olarak gördüğü yeni Slim serisiyle yüksek performansı ince tasarımla birleştiriyor. Bu yeni seri, yenilenmiş 14,5 inç Slim Pro 7 ve 14 inç Slim 7i'nin yanı sıra 14,5 inç ve 16 inç seçenekleriyle daha pahalı Slim Pro 9i modelini içeriyor.

Lenovo yeni Slim Pro serisini duyurdu

Tam Boyutta Gör Yeni Slim Pro modelleri Lenovo'nun "X Power" paketi olarak adlandırdığı yazılımın güncellenmiş bir versiyonuyla birlikte geliyor. Lenovo, bu yazılımın "büyük ölçüde hızlandırılmış yazılım önizlemesi, işleme ve dışa aktarma" ve önceki nesillere göre termal kapasitede yüzde 62,5'lik bir artışla video düzenleme hızını önemli ölçüde artıracağını söylüyor. Yeni Slim Pro'lar ayrıca yeni bir "Premium Suite" ile birlikte geliyor. Lenovo bunu, kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarlanmış bir dizi yeni ve güncellenmiş donanım özelliği olarak ifade ediyor. Firma muhtemelen bu vurgularıyla yeni klavye tuşları, daha büyük trackpad, kızılötesi kamera ve gizlilik deklanşörü gibi özelliklere dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Lenovo Slim Pro 9i modelleri sahip oldukları 14,5 inç ve 16 inç ekranlarda 165 Hz yenileme hızı ve HDR desteği sunuyor. Bunların yanı sıra DCI-P3, sRGB ve Adobe RGB renk alanlarının yüzde 100'ü kapsanıyor. Maksimum parlaklığı 1200 nit olan ekrana ise 13. nesil Intel Core i9 H serisi işlemciler, 64 GB RAM, 1 TB SSD ve GeForce RTX 4070 kartı eşlik ediyor. Ayrıca Dolby Atmos özellikli hoparlörler ve Thunderbolt 4, USB-A, bir kulaklık girişi ve HDMI bağlantı seçenekleri de üründe bulunuyor.

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Çok fazla güce ihtiyacınız yoksa Güncellenmiş Slim Pro 7, Ryzen 7000HS serisi işlemcileri daha büyük bir pil ve daha iyi soğutma soğutma ile RTX 4050 ile birleştiriyor. Ek olarak 1 TB depolama ve 16 GB RAM bu modelde yer almakta. Ekran tarafında ise 120 Hz yenileme hızına sahip 3K LCD panel bulunuyor. Ayrıca 13. nesil Intel Core işlemcilere sahip yenilenmiş bir 14 inç Slim 7i de var.

Slim Pro 7 ve Slim 7i'nin Nisan ayında Kuzey Amerika'da piyasaya sürülmesi bekleniyor ve fiyatları sırasıyla 1.200 dolar ve 1.180 dolardan başlayacak. Slim Pro 9i ise Mayıs ayında gelecek. Fiyatlar ise 14,5 inçlik modeller için 1.700 dolardan, 16 inçlik modeller için ise 1.800 dolardan başlıyor olacak.

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Lenovo yeni Slim Pro serisini duyurdu: Şık ve yüksek performans