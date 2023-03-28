Lenovo, güncellenmiş Slim Pro dizüstü bilgisayar serisiyle MacBook'u hedefliyor

Çok fazla güce ihtiyacınız yoksa Güncellenmiş Slim Pro 7, Ryzen 7000HS serisi işlemcileri daha büyük bir pil ve daha iyi soğutma soğutma ile RTX 4050 ile birleştiriyor. Ek olarak 1 TB depolama ve 16 GB RAM bu modelde yer almakta. Ekran tarafında ise 120 Hz yenileme hızına sahip 3K LCD panel bulunuyor. Ayrıca 13. nesil Intel Core işlemcilere sahip yenilenmiş bir 14 inç Slim 7i de var.
Slim Pro 7 ve Slim 7i'nin Nisan ayında Kuzey Amerika'da piyasaya sürülmesi bekleniyor ve fiyatları sırasıyla 1.200 dolar ve 1.180 dolardan başlayacak.Slim Pro 9i ise Mayıs ayında gelecek. Fiyatlar ise 14,5 inçlik modeller için 1.700 dolardan, 16 inçlik modeller için ise 1.800 dolardan başlıyor olacak.
Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)