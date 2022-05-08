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    Lenovo Yoga Slim 9i OLED ekran ile geliyor

    Lenovo Yoga Slim 9i dizüstü modelinde 14 inçlik OLED ekran, Intel Alder Lake P işlemciler, LPDDR5 RAM bellek, PCIe 4.0 SSD sürücü, ince profil gibi özellikler yer alıyor. 
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    Lenovo Yoga Slim 9i
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    Lenovo markasının Yoga serisindeki amiral gemisi seviyeyi temsil eden Yoga Slim 9i dizüstü modeli duyuruldu. İnce ve şık bir tasarıma sahip olan Lenovo Yoga Slim 9i dizüstü modeli OLED ekranı ile dikkat çekiyor.

    Lenovo Yoga Slim 9i özellikleri ve fiyatı

    • 14 inçlik OLED 2K+/4K ekran
    • Intel Core i5-1240P/ Intel Core i7-1280P işlemci
    • 16/32GB çift kanal LPDDR5 RAM
    • 512GB/ 1TB PCIe Gen 4 SSD
    • 75Wh batarya
    • 1799$ başlangıç fiyatı

    Lenovo Yoga Slim 9i dizüstü modeli OLED ekranıyla dikkat çekerken 2K+ ekranda 90Hz, 4K ekranda ise 60Hz tazeleme hızları yer alıyor. Paneller 10-bit renk desteği ve yüzde 100 P3 renk gamı sunuyor. Intel Xe grafikler ile belirli bir düzeyde oyun tecrübesi yaşanırken USB Tip-C üzerinden güç sağlanıyor. HDMI 2.1, USB Tip-C, microSD kart girişi gibi bağlantılar yer almasına rağmen 17.35mm kalınlık değeri korunmuş. Ağırlık ise 1.43Kg olmuş. Model Haziran ayında piyasada olacak. 
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    daysleeperxp 8 saat önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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