Lenovo Yoga Slim 9i OLED ekran ile geliyor

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Lenovo markasının Yoga serisindeki amiral gemisi seviyeyi temsil eden Yoga Slim 9i dizüstü modeli duyuruldu. İnce ve şık bir tasarıma sahip olan Lenovo Yoga Slim 9i dizüstü modeli OLED ekranı ile dikkat çekiyor.

Lenovo Yoga Slim 9i özellikleri ve fiyatı

14 inçlik OLED 2K+/4K ekran

Intel Core i5-1240P/ Intel Core i7-1280P işlemci

16/32GB çift kanal LPDDR5 RAM

512GB/ 1TB PCIe Gen 4 SSD

75Wh batarya

1799$ başlangıç fiyatı

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Lenovo Yoga Slim 9i dizüstü modeli OLED ekranıyla dikkat çekerken 2K+ ekranda 90Hz, 4K ekranda ise 60Hz tazeleme hızları yer alıyor. Paneller 10-bit renk desteği ve yüzde 100 P3 renk gamı sunuyor. Intel Xe grafikler ile belirli bir düzeyde oyun tecrübesi yaşanırken USB Tip-C üzerinden güç sağlanıyor. HDMI 2.1, USB Tip-C, microSD kart girişi gibi bağlantılar yer almasına rağmen 17.35mm kalınlık değeri korunmuş. Ağırlık ise 1.43Kg olmuş. Model Haziran ayında piyasada olacak.



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Lenovo Yoga Slim 9i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı