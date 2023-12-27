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    ENYAKIT, Türkiye geneline yüksek hızlı şarj cihazları kuruyor

    ENYAKIT, 2024 yılında Türkiye'nin doğu bölgesi dahil olmak üzere yüksek hızlı elektrikli araç şarj cihazı sayısını 300'e çıkarmayı hedefliyor.                   
    ENYAKIT, Türkiye geneline yüksek hızlı şarj cihazları kuruyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunan ENYAKIT, 2024 planlarını açıkladı. Şirket , 2024 yılında elektrikli araç şarj cihazı sayısını 300’e çıkararak Türkiye’de yüzde 95 ulaşılabilirlik sağlamayı hedefliyor.

    ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, sektördeki diğer firmaların istasyonlarını çoğunlukla ülkenin batısında konumlandırdığına dikkati çekerek, şirket olarak elektrikli araçla özgürce ve kesintisiz seyahat imkanı sunmak için ülkenin her yerini kapsama alanına aldıklarını vurguladı. Halihazırda batı bölgesindeki istasyonlara ek olarak Ağrı, Artvin, Rize, Şırnak, Muş, Erzurum, Erzincan, Bingöl gibi şehirlerde ENYAKIT’ın şarj istasyonları faaliyet gösteriyor.

    ENYAKIT, Türkiye geneline yüksek hızlı şarj cihazları kuruyor Tam Boyutta Gör
    ENYAKIT, toplam 130 adet yüksek hızlı elektrikli şarj cihazıyla hizmet veriyor. 2024 yılında bu sayıyı 300’e yükseltmeyi planlıyor.

    Ağın tamamında yüksek hızlı şarj cihazı kullandıklarına dikkat çeken Şenses, şunları söyledi:

    "Ağımızın yüzde 100'ü yüksek hızlı şarj cihazı olan tek firmayız. Kesintisiz ve özgürce seyahat için teknoloji geliştirirken, müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor ve bütün hizmet verdiğimiz noktalarda misafirlerimiz için sosyal hizmet imkanı sunuyoruz. Sabit fiyat avantajı ile kullanıcılarımızı ayrıcalıklı bir dünya ile buluşturuyor, araç şarj işlemlerinde, alım miktarına göre kademeli indirim sağlayan ilk firma özelliği taşıyoruz. ENYAKIT üyeleri, yüksek hızlı şarj istasyonlarını kullandıkça, indirim kazanıyor. Böylece elektrikli araçlarını özgürce kullanırken, bütçelerini de koruyan doğa dostu bir ekosistemin de parçası oluyorlar."

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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