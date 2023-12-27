ENYAKIT, Türkiye geneline yüksek hızlı şarj cihazları kuruyor

ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, sektördeki diğer firmaların istasyonlarını çoğunlukla ülkenin batısında konumlandırdığına dikkati çekerek, şirket olarak elektrikli araçla özgürce ve kesintisiz seyahat imkanı sunmak için ülkenin her yerini kapsama alanına aldıklarını vurguladı. Halihazırda batı bölgesindeki istasyonlara ek olarak Ağrı, Artvin, Rize, Şırnak, Muş, Erzurum, Erzincan, Bingöl gibi şehirlerde ENYAKIT’ın şarj istasyonları faaliyet gösteriyor.
Ağın tamamında yüksek hızlı şarj cihazı kullandıklarına dikkat çeken Şenses, şunları söyledi:
"Ağımızın yüzde 100'ü yüksek hızlı şarj cihazı olan tek firmayız. Kesintisiz ve özgürce seyahat için teknoloji geliştirirken, müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor ve bütün hizmet verdiğimiz noktalarda misafirlerimiz için sosyal hizmet imkanı sunuyoruz. Sabit fiyat avantajı ile kullanıcılarımızı ayrıcalıklı bir dünya ile buluşturuyor, araç şarj işlemlerinde, alım miktarına göre kademeli indirim sağlayan ilk firma özelliği taşıyoruz. ENYAKIT üyeleri, yüksek hızlı şarj istasyonlarını kullandıkça, indirim kazanıyor. Böylece elektrikli araçlarını özgürce kullanırken, bütçelerini de koruyan doğa dostu bir ekosistemin de parçası oluyorlar."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.