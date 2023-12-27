Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunan ENYAKIT, 2024 planlarını açıkladı. Şirket , 2024 yılında elektrikli araç şarj cihazı sayısını 300’e çıkararak Türkiye’de yüzde 95 ulaşılabilirlik sağlamayı hedefliyor.

ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, sektördeki diğer firmaların istasyonlarını çoğunlukla ülkenin batısında konumlandırdığına dikkati çekerek, şirket olarak elektrikli araçla özgürce ve kesintisiz seyahat imkanı sunmak için ülkenin her yerini kapsama alanına aldıklarını vurguladı. Halihazırda batı bölgesindeki istasyonlara ek olarak Ağrı, Artvin, Rize, Şırnak, Muş, Erzurum, Erzincan, Bingöl gibi şehirlerde ENYAKIT’ın şarj istasyonları faaliyet gösteriyor.

Tam Boyutta Gör ENYAKIT, toplam 130 adet yüksek hızlı elektrikli şarj cihazıyla hizmet veriyor. 2024 yılında bu sayıyı 300’e yükseltmeyi planlıyor.

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Ağın tamamında yüksek hızlı şarj cihazı kullandıklarına dikkat çeken Şenses, şunları söyledi:

"Ağımızın yüzde 100'ü yüksek hızlı şarj cihazı olan tek firmayız. Kesintisiz ve özgürce seyahat için teknoloji geliştirirken, müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor ve bütün hizmet verdiğimiz noktalarda misafirlerimiz için sosyal hizmet imkanı sunuyoruz. Sabit fiyat avantajı ile kullanıcılarımızı ayrıcalıklı bir dünya ile buluşturuyor, araç şarj işlemlerinde, alım miktarına göre kademeli indirim sağlayan ilk firma özelliği taşıyoruz. ENYAKIT üyeleri, yüksek hızlı şarj istasyonlarını kullandıkça, indirim kazanıyor. Böylece elektrikli araçlarını özgürce kullanırken, bütçelerini de koruyan doğa dostu bir ekosistemin de parçası oluyorlar."

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ENYAKIT, Türkiye geneline yüksek hızlı şarj cihazları kuruyor