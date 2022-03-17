Lexar ikili kart okuyucusunu duyurdu

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Hafıza kartları bugün taşınabilir veya masa üstü sistemlerde halen çok önemli bir genişleme alternatifi olmaya devam ediyor. Bununla birlikte farklı hafıza kartı formatları var ve ayrı ayrı okuyucular gerekiyor. Üreticiler birden fazla formatı bir araya getirerek tüketicilere alternatifler sunmaya çalışıyor.

Lexar Professional ikili kart okuyucusu

Lexar Professional USB-C Dual-Slot Reader adındaki kart okuyucusu SD ve microSD UHS-II formatlarına destek sunuyor. Entegre bir bağlantı yerine kablo uzantısı tercih edilmiş. Ürün bilgisayara USB Tip-C üzerinden bağlanıyor.

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USB 3.2 Gen1 standardını kullanan okuyucu 312MB/s veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Ayrıca USB 3.1 ve 2.0 standartlarına da uyumluluk sunuyor. Veri aktarım aktivitesi LED bildirim ile kullanıcıya iletiliyor. Lexar Professional USB-C Dual-Slot Reader ürünü için 30$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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