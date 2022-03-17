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    Lexar ikili kart okuyucusunu duyurdu

    Lexar Professional USB-C Dual-Slot Reader adındaki okuyucu SD ve microSD standartlarını bir arada sunuyor. Kablo uzatması olan okuyucu yüksek veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. 
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    Lexar Professional USB-C Dual-Slot Reader
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    Hafıza kartları bugün taşınabilir veya masa üstü sistemlerde halen çok önemli bir genişleme alternatifi olmaya devam ediyor. Bununla birlikte farklı hafıza kartı formatları var ve ayrı ayrı okuyucular gerekiyor. Üreticiler birden fazla formatı bir araya getirerek tüketicilere alternatifler sunmaya çalışıyor.

    Lexar Professional ikili kart okuyucusu

    Lexar Professional USB-C Dual-Slot Reader adındaki kart okuyucusu SD ve microSD UHS-II formatlarına destek sunuyor. Entegre bir bağlantı yerine kablo uzantısı tercih edilmiş. Ürün bilgisayara USB Tip-C üzerinden bağlanıyor.

    USB 3.2 Gen1 standardını kullanan okuyucu 312MB/s veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Ayrıca USB 3.1 ve 2.0 standartlarına da uyumluluk sunuyor. Veri aktarım aktivitesi LED bildirim ile kullanıcıya iletiliyor. Lexar Professional USB-C Dual-Slot Reader ürünü için 30$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 18 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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