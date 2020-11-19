Lexar oyunculara yönelik hafıza kartlarını duyurdu

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Mobil oyunculuk hiç olmadığı kadar önem kazanmış durumda ve masa üstü oyunları kadar mobil oyunlar için de espor turnuvaları düzenleniyor. Haliyle mobil oyunculukta da bellek hızları öne çıkıyor.

Lexar PLAY hafıza kartları

Lexar PLAY microSDXC UHS-I hafıza kartları mobil oyun tutkunları düşünülerek tasarlanmış. A1 ve A2 standartları uygulamanın çok daha hızlı bir şekilde yüklenmesini veya açılmasını sağlıyor. Kapasiteye göre farklı A standartları mevcut.

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Yine kapasiteye göre veri aktarım hızları 150MB/s seviyesine kadar çıkıyor. 4 farklı kapasite seçeneğine sahip olan kartlar kutudan 5 yıl garanti ile çıkıyor. Kapasiteler ve fiyatlar şu şekilde:

Lexar PLAY 128GB (A1) – 22$

Lexar PLAY 256GB (A1) – 46$

Lexar PLAY 512GB (A2) – 95$

Lexar PLAY 1TB (A2) – 250$

https://www.techpowerup.com/274863/lexar-announces-new-play-microsdxc-uhs-i-memory-card

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