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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lexar oyunculara yönelik hafıza kartlarını duyurdu

    Lexar PLAY hafıza kartları A1 ve A2 standartları ile uygulamaların daha hızlı yüklenmesini sağlıyor. Böylece oyunlarda aşırı uzun beklemelerin de önüne geçiyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lexar oyunculara yönelik hafıza kartlarını duyurdu
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    Mobil oyunculuk hiç olmadığı kadar önem kazanmış durumda ve masa üstü oyunları kadar mobil oyunlar için de espor turnuvaları düzenleniyor. Haliyle mobil oyunculukta da bellek hızları öne çıkıyor.

    Lexar PLAY hafıza kartları

    Lexar PLAY microSDXC UHS-I hafıza kartları mobil oyun tutkunları düşünülerek tasarlanmış. A1 ve A2 standartları uygulamanın çok daha hızlı bir şekilde yüklenmesini veya açılmasını sağlıyor.  Kapasiteye göre farklı A standartları mevcut.

    Ayrıca Bkz. "İşlemcilerde yeni bir dönem başlıyor"

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    Yine kapasiteye göre veri aktarım hızları 150MB/s seviyesine kadar çıkıyor. 4 farklı kapasite seçeneğine sahip olan kartlar kutudan 5 yıl garanti ile çıkıyor. Kapasiteler ve fiyatlar şu şekilde:

    Lexar PLAY 128GB (A1) – 22$

    Lexar PLAY 256GB (A1) – 46$

    Lexar PLAY 512GB (A2) – 95$

    Lexar PLAY 1TB (A2) – 250$



    https://www.techpowerup.com/274863/lexar-announces-new-play-microsdxc-uhs-i-memory-card Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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