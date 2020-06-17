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    Lexar resmen DRAM pazarında

    Bugüne kadar depolama sektöründe önemli başarılara imza atan Lexar artık tecrübelerini DRAM sektörüne aktarıyor. İlk DDR4 bellekler dizüstü ve masa üstü sistemleri hedefliyor.
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    Ram
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lexar resmen DRAM pazarında
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    Depolama çözümleri pazarının önemli isimlerinden birisi olan Lexar, yeni gelir modelleri oluşturmak adına tecrübelerini DRAM pazarına da aktarmaya karar verdi. Firmanın ilk DRAM ürünleri tanıtıldı.

    Lexar DDR4 bellekler

    Micron iştiraki iken 2017 yılında kapanma noktasına gelen ve son anda Çinli Longsys tarafından satın alınarak hayata döndürülen Lexar, 2018 yılında flash depolama sektörüne adım atmıştı. Başarısını devam ettiren firma şimdi de DRAM bellek üretiyor.

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    Kendi adını taşıyan RAM belleklerle pazara adım atan Lexar; ilk etapta dizüstü ve masa üstü sistemlere olmak üzere iki ürün satışa sunuyor. Lexar DDR4-2666 SODIMM bellek dizüstü için, Lexar DDR4-2666 UDIMM bellek de masa üstü sistemleri için tasarlandı.

    2666MHz frekans değeri ile sisteminde uygun fiyata RAM yükseltmesi yapmak isteyenleri hedefleyen Lexar DDR4 bellekler, 4GB/8GB/16GB/32GB şeklinde 4 farklı kapasite ile sunuluyor.

    1.2V enerji değeri taşıyan bellekler yaklaşık 1100 cihazda geniş kapsamlı testlerden geçmiş. Global olarak satışa sunulan ürünlerin fiyatları şu şekilde:

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    Masa üstü sistemler:

    8GB - 33$

    16GB - 65$

    32GB - 150$

    Dizüstü sistemler

    4GB - 20$

    8GB - 30$

    16GB - 65$

    32GB – 160$



    https://www.techpowerup.com/268647/lexar-announces-entry-to-dram-market-with-new-laptop-and-desktop-memory-solutions Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    6s 2 sa.
    O hızlar artık pek tercih edilen aralıkta değil. İşlemcileri tıkanmaya başladı. Cl 12-cl 13 olursa kabul edilebilir, öbür türlü yeni oyuncu da olsa ram pazarı 5 sene öncesinde değil hatırlatmak gerekir.
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    Gökay16 (Gökay Sevinç) 2 sa.
    Güzel haber..! Ama 8Gb 33$ 16Gb 65$ bizde olmaz. Yine 16 lık seti 100$ dan aşağıya kimse satmaz.
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