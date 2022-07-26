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    LG yeni ultra geniş monitörünü duyurdu

    LG 49WQ95C-W adındaki ultra geniş monitör modeli NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync Premium Pro gibi özelliklerle hem profesyoneller hem de oyuncular için geliyor.   
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    LG 49WQ95C-W

    İşi gereği birden fazla monitör ile çalışmak zorunda kalanlar için ultra geniş monitörler hem yerden tasarruf ediyor hem de kablo karmaşasından kurtarıyor. LG 49WQ95C-W bu alanda rekabete katılıyor.

    LG 49WQ95C-W özellikleri ve fiyatı

    LG 49WQ95C-W monitör modeli Nano IPS LCD paneli ile yüksek renk doğruluğu sunuyor. 49 inçlik ekran 5,120 x 1,440 piksel çözünürlüğünde. DCI-P3 renk gamının yüzde 98’ini kapsayan ürün 144Hz tazeleme hızına ulaşıyor. Pik parlaklık ise 400 nit seviyesinde.

    NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync Premium Pro ile oyunlarda yırtılmaların önüne geçen monitör 5ms tepki süresine sahip. KVM anahtarı ile iki bilgisayarın monitör ve çevre bileşenlerini paylaşması mümkün oluyor.

    HDMI x 2, DisplayPort x 1, USB Type-C x 1, USB hub x 2, 3.5mm jak x 1, 10W x 2 hoparlör ve 90W USB Tip-C bağlantıları barındıran LG 49WQ95C-W monitör modeli için 2099$ fiyat etiketi mevcut.

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