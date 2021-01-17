Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG akıllı telefon pazarından çekilmeyecek

    Kore basınında LG'nin Ocak sonu itibarıyla akıllı telefon pazarından çekileceğiyle ilgili bazı haberler çıkmıştı. Şirketin halkla ilişkilerden sorumlu yöneticisi bu spekülasyonlara son noktayı koydu.
    43 sn.
    10
    2
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    LG akıllı telefon pazarından çekilmeyecek
    Tam Boyutta Gör

    LG'nin akıllı telefon pazarındaki eski parlak günlerini mumla aradığı bir gerçek. Kısa süre önce, şirketin mobil cihaz bölümünü tamamen satmak istediğine dair söylentiler çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Watch Active 2 için büyük bir yazılım güncellemesi yayınlandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung, Galaxy Note serisinin sonlandırılacağına dair söylentileri yalanladı

    Koreli basın kuruluşu TheElec, LG'nin bu ayın sonunda akıllı telefon pazarından çekildiğini duyuracağını öne sürdü. Söz konusu haberin içeriğinde şu ifadeler geçiyor:

    "LG Electronics'in, kronik sıkıntılar yaşayan akıllı telefon bölümünü kapatması bekleniyor. Şirket, 15 Ocak'ta çalışanlarına bu ayın sonunda akıllı telefon bölümünün kapatılacağıyla ilgili bir açıklama yapacağını bildirdi. Büyük duyuru 26 Ocak'ta yapılacak."

    LG akıllı telefon pazarından çekilmeyecek
    Tam Boyutta Gör

    LG yetkililerinden açıklama geldi

    Raporda, Güney Koreli markanın sadece CES 2021'de sergilediği "yuvarlanan" ekrana sahip akıllı telefonunun geliştirilme sürecini devam ettireceği belirtildi.

    Ancak LG yetkilileri bu spekülasyonları kabul etmiyor. Şirketin halkla ilişkiler müdürü Ken Hong bu iddiaları "tamamen yanlış ve asılsız" olarak nitelendirdi.

    LG akıllı telefon pazarından çekilmeyecek
    Tam Boyutta Gör

    Sonuç olarak akıllı telefon dünyası henüz LG'yi kaybetmeyecek gibi görünüyor. En azından yakın gelecekte böyle bir durum söz konusu olmayak. Kim bilir belki de şirket eski popülaritesini geri kazanmasını sağlayacak ilgi çekici yeni ürünlerle karşımıza çıkacak.



    https://www.androidpolice.com/2021/01/15/no-lg-isnt-exiting-the-smartphone-business/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    trustrank

    wqe

    13 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    20 saat önce
    Xandive

    damn

    20 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 43 sn. GÖRÜNTÜLENEN LG akıllı telefon pazarından çekilmeyecek Sonraki Spider-Man 3 setinden, Spider-Man'in de olduğu yeni görseller paylaşıldı 53 dk. PTT Kargo'da güvenlik açığı: vatandaşların isim ve adres bilgileri herkese açık 2 sa. Bu yıl yayınlanacak olan The Walking Dead evreninde geçen yapımların yayın dönemleri belli oldu 2 sa. Star Wars Battlefront 2 serverları Epic'in kampanyasına dayanamayıp çöktü 3 sa. S Pen Pro tanıtıldı ve üçüncü taraf üreticilere de açıldı 3 sa. Antibiyotik direncine sahip bakteriyel enfeksiyonlar fajlarla tedavi edilebilir 4 sa. 2021 yılında çıkacak olan konsolda Xbox'a özel oyunların listesi yayınlandı 4 sa. Yeni çalışmalara göre alkol tüketimi anketleri kullanıcı verilerinden etkilenmiş olabilir 4 sa. Türkiye'de uygulanan korona aşısının üreticisi Sinovac Türkleri banladı 5 sa. Asus ROG Strix Scar 17 oyuncu dizüstüsü tazeleme hızıyla dikkat çekiyor 6 sa. Ethan Hawke, Marvel'ın yeni dizisi Moon Knight'ın kötü adamı oldu 7 sa. Turtle Beach mikrofon üreticisi Neat’i satın alıyor 7 sa. Samsung S Pen desteği daha fazla cihaza gelecek 13 sa. Arcade shooter oyunu Space Frog Intern, Android cihazlar için çıktı 15 sa. ABD’nin ardından Rusya da Açık Semalar Anlaşmasından ayrılma kararı aldı 16 sa. Otonom silahlı dron songar, 4x4 zırhlı araca entegre edildi 17 sa. Gigabyte 7 GB/s’ye ulaşabilen Aorus Gen4 7000S SSD’sini duyurdu 17 sa. Haftalık Dizi Önerisi 10: Preacher 18 sa. İstanbul'daki sokak köpeklerinin hayatını konu alan belgesel, dünya çapında haber oldu 18 sa. Sapphire fansız RX 5700 XT modelini duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız