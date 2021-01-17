LG akıllı telefon pazarından çekilmeyecek

Tam Boyutta Gör

LG'nin akıllı telefon pazarındaki eski parlak günlerini mumla aradığı bir gerçek. Kısa süre önce, şirketin mobil cihaz bölümünü tamamen satmak istediğine dair söylentiler çıktı.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Watch Active 2 için büyük bir yazılım güncellemesi yayınlandı"

İlginizi Çekebilir

Samsung, Galaxy Note serisinin sonlandırılacağına dair söylentileri yalanladı

Koreli basın kuruluşu TheElec, LG'nin bu ayın sonunda akıllı telefon pazarından çekildiğini duyuracağını öne sürdü. Söz konusu haberin içeriğinde şu ifadeler geçiyor:

"LG Electronics'in, kronik sıkıntılar yaşayan akıllı telefon bölümünü kapatması bekleniyor. Şirket, 15 Ocak'ta çalışanlarına bu ayın sonunda akıllı telefon bölümünün kapatılacağıyla ilgili bir açıklama yapacağını bildirdi. Büyük duyuru 26 Ocak'ta yapılacak."

Tam Boyutta Gör

LG yetkililerinden açıklama geldi

Raporda, Güney Koreli markanın sadece CES 2021'de sergilediği "yuvarlanan" ekrana sahip akıllı telefonunun geliştirilme sürecini devam ettireceği belirtildi.

Ancak LG yetkilileri bu spekülasyonları kabul etmiyor. Şirketin halkla ilişkiler müdürü Ken Hong bu iddiaları "tamamen yanlış ve asılsız" olarak nitelendirdi.

Tam Boyutta Gör

Sonuç olarak akıllı telefon dünyası henüz LG'yi kaybetmeyecek gibi görünüyor. En azından yakın gelecekte böyle bir durum söz konusu olmayak. Kim bilir belki de şirket eski popülaritesini geri kazanmasını sağlayacak ilgi çekici yeni ürünlerle karşımıza çıkacak.

https://www.androidpolice.com/2021/01/15/no-lg-isnt-exiting-the-smartphone-business/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: