LG de akıllı bir maske geliştiriyor

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs salgınının dünyayı kasıp kavurması sonrasında maske takmak hayati öneme sahip hale geldi. Pek çok girişim ve teknoloji devi maskeleri daha verimli ve daha akıllı yapmak için yoğun çaba gösteriyor.

LG PuriCare elektronik maske neler sunacak?

IFA 2020 sanal fuarında tanıtılacak olan LG PuriCare elektronik maske firmanın beyaz eşya sektöründeki tecrübelerinden yararlanıyor. Mini fan, solunum sensörü, hava temizleyici gibi ilgi çekici bileşenlere sahip.

İlginizi Çekebilir

İşte tarihi sondajın teknik detayları

Ayrıca Bkz. "Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu"

Bugüne kadar sesi yükseltebilen, çeviri yapabilen veya havayı anlık olarak temizleyebilen akıllı maskeler görmüştük ancak LG PuriCare elektronik maske bunları bir adım daha ileri götürüş durumda.

Maske üzerinde iki adet H13 HEPA filtre yer alıyor. Solunum sensörü kullanıcının nefes alış-veriş davranışlarını tespit ediyor ve çift fanı buna göre çalıştırıyor. Fan 3 farklı hız moduna sahip. Kullanıcı nefes alırken hızlanıyor, nefes verirken de yavaşlıyor. Böylece verimli bir nefes döngüsü sağlanıyor.

Maske kullanıcının yüzüne tam olarak oturacak ve hava sızıntısı bırakmayacak şekilde tasarlanmış. 820mAh kapasiteli batarya 8 saate kadar çlışabiliyor. Özel muhafaza kılıfında yer alan UV-LED ışıklar zararlı bakterileri öldürebiliyor. Ayrıca maskeyi şarj ediyor ve uyumlu uygulamaya bildirim gönderebiliyor.

https://www.gizmochina.com/2020/08/27/lg-puricare-wearable-air-purifier-ifa/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.