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    LG de akıllı bir maske geliştiriyor

    LG PuriCare Wearable elektronik maske kullanıcının solunum davranışını tespit ediyor, fanları buna göre ayarlıyor ve HEPA filtresi ile havayı sürekli temizlemeyi sağlıyor.
    4 sa.
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    Diğer Elektronik Cihazlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LG de akıllı bir maske geliştiriyor
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    Koronavirüs salgınının dünyayı kasıp kavurması sonrasında maske takmak hayati öneme sahip hale geldi. Pek çok girişim ve teknoloji devi maskeleri daha verimli ve daha akıllı yapmak için yoğun çaba gösteriyor.

    LG PuriCare elektronik maske neler sunacak?

    IFA 2020 sanal fuarında tanıtılacak olan LG PuriCare elektronik maske firmanın beyaz eşya sektöründeki tecrübelerinden yararlanıyor. Mini fan, solunum sensörü, hava temizleyici gibi ilgi çekici bileşenlere sahip.

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    Bugüne kadar sesi yükseltebilen, çeviri yapabilen veya havayı anlık olarak temizleyebilen akıllı maskeler görmüştük ancak LG PuriCare elektronik maske bunları bir adım daha ileri götürüş durumda.

    Maske üzerinde iki adet H13 HEPA filtre yer alıyor. Solunum sensörü kullanıcının nefes alış-veriş davranışlarını tespit ediyor ve çift fanı buna göre çalıştırıyor. Fan 3 farklı hız moduna sahip. Kullanıcı nefes alırken hızlanıyor, nefes verirken de yavaşlıyor. Böylece verimli bir nefes döngüsü sağlanıyor.

    Maske kullanıcının yüzüne tam olarak oturacak ve hava sızıntısı bırakmayacak şekilde tasarlanmış. 820mAh kapasiteli batarya 8 saate kadar çlışabiliyor. Özel muhafaza kılıfında yer alan UV-LED ışıklar zararlı bakterileri öldürebiliyor. Ayrıca maskeyi şarj ediyor ve uyumlu uygulamaya bildirim gönderebiliyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/08/27/lg-puricare-wearable-air-purifier-ifa/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Elenya 4 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Aşı çıkmazsa bu tür ürünler artacaktır. Yakında akıllı maske incelemesi yaparsınız artık: "Üzerime bir öksür abi. Gördüğünüz gibi hemen algıladı..."
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    yusayus00 (YUSAYUS ÇELİK) 1 sa.
    Anlamadım şimdi. Bunu alırsak kendi nefesimizi solumayacak mıyız? dışarıdaki oksijeni filtreleyip mi verecekler?
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    okanhh (okan ulu) 2 sa.
    Isınma sorunu ve biraz zaman geçince işlemci yanma sorunu olacaktır 😁
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    Mysa (Fatih Ateş) 4 sa.
    Çok basit bir kur+vergi hesabıyla buna para vermek yerine ölmeyi yeğleyecek milyonların olduğu Türkiye'de tutmayacak proje.Merdiven altı üretim maskelerden alıyoruz tanesi 30 kuruşa, ne gerek var böyle geliştirmelere(!).
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    akris 4 sa.
    Geavur yapıyo yha.
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    Elenya 4 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Aşı çıkmazsa bu tür ürünler artacaktır. Yakında akıllı maske incelemesi yaparsınız artık: "Üzerime bir öksür abi. Gördüğünüz gibi hemen algıladı..."
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