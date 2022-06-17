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    LG’nin ilginç monitörü satışta

    LG DualUp Monitor modeli üst üste entegre edilmiş iki ekran sayesinde yukarıya doğru genişlik sunarken kullanıcıların verimliliğini de arttırıyor. LG DualUp Monitor özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    LG DualUp Monitor
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    Genelde monitör modellerinde verimliliği arttırmak adına enine kavisli tasarımlar veya ultra geniş tasarımlar öne çıkmaya başladı. LG ise biraz farklı bir açıdan yaklaşarak dikine geniş bir monitör hazırladı.

    LG DualUp Monitor özellikleri ve fiyatı

    LG DualUp Monitor iki monitörün üst üste entegre edilmesi ile ortaya çıkan dikine geniş bir panel barındırıyor. Yenilikçilik ödülü alan konsept, kullanıcının gözlerini aşağı yukarı kaydırmak suretiyle daha verimli çalıştığını ve daha fazla alanı görebildiğini iddia ediyor.

    28 inçlik 2560x2880 piksel çözünürlüğünde Nano IPS panel barındıran monitör 16:18 görüntü oranına sahip. DCI-P3 renk gamının yüzde 98’ini kapsayan ekran HDR desteği de sunuyor. İki adet 7W stereo hoparlör Waves MaxxAudio ile gerçekçi sesler elde ediyor.

    USB Tip-C bağlantısı üzerinden 90W enerji verebilen monitör HDMI, DisplayPort, USB 3.0 gibi bağlantılara sahip. LG DualUp Monitor modeli 699$ fiyat etiketi ile seçili mağazalarda satışa başladı.

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