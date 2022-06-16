LG yeni bir tablet hazırlığında

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Önceki yıl mobil cihaz pazarından elini eteğini çekmek zorunda kalan LG sürpriz bir hamle yapıyor. Firmanın hazırladığı yeni bir orta seviye tablet modeli benchmark testlerinde görünmeye başladı.

LG Project Jetta nedir?

Project Jetta kod adıyla Wi-Fi sertifikası başvurusunda görülen ve Geekbench testlerine de giren yeni LG tablet modeli biraz daha orta seviyeye hitap ediyor. 10.3 inçlik bir ekrana sahip olan model Snapdragon 680 yonga setini temel alıyor.

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4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi olan modelin arka kamerası 8MP çözünürlüğünde iken ön kamerası da 5MP çözünürlüğünde. Android 12 işletim sistemi yanında 7000mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

Eğitim odaklı bir tablet olacağı belirtilen LG Project Jetta muhtemelen ilk etapta Güney Kore’de satışa sunulacak. LG doğrudan üretim tarafında olmadığı için üçüncü taraf bir üretici ile anlaştığı tahmin ediliyor.

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LG Project Jetta ortaya çıktı