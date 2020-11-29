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    Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG gelecek yıl bazı bölümlerini yeni bir iştirak olarak yapılandıracak

    Otomobil batarya ve ekranları, ev ürünleri ve kozmetikler gibi yan hizmetler daha verimli olarak yönetilmesi açısından yeni bir LG iştiraki altında toplanıyor.
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    Diğer Elektronik Cihazlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LG gelecek yıl bazı bölümlerini yeni bir iştirak olarak yapılandıracak

    Kuruluşu itibariyle tek bir alana odaklanan ancak sonrasında farklı sektörlere de yönelerek dev bir holding haline gelen firmaların; kaynakları daha iyi yönetebilmek adına farklı iştiraklere bölündüğünü görüyoruz. LG de gelecek yıl yeni bir bölünmeye gidecek.

    Daha verimli kaynak yönetimi planlanıyor

    LG firması 1947 yılında Lucky Chemical adıyla kurulmuştu. Pil gibi kimyasal ürünlerle işe başlayan Lucky Chemical sonrasında hızlı büyüdü ve bugünlere geldi. GoldStar ile birleştikten sonra LG Corporation olarak ismini değiştiren firma LG Chem, LG Electronics, LG Display gibi farklı iştiraklere bölünmüştü.

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    2021 yılında ise firmanın tüketici elektroniği, kimyasallar, telekom ve hizmetler şeklinde 4 ana branşta faaliyet gösterme planı var. Bu branşlar LG Corp ana holding olarak yoluna devam edecek.

    Otomobil batarya ve ekranları, ev ürünleri ve kozmetikler gibi yan hizmetler ise yeni iştirake aktarılacak. LG Corp 9 milyar dolar civarında bir varlığa sahip olacakken yeni iştirak ise 900 milyon dolar civarında bir varlığı yönetecek. İştirakin kuruculardan birisinin oğlu olan Koo Bon-Joon tarafından yönetileceği belirtiliyor.

    LG bilindiği üzere bir aile şirketi. Ailenin sayısız üyesi holdingde önemli görevlerde bulunuyor. Hali hazırda üçüncü neslin şirket yönetimine geldiği ifade ediliyor. Güney Kore’nin dördüncü büyük aile şirketi olan LG’nin önünde Samsung, Hyundai Kia ve SK Group yer alıyor. Bu dört aile şirketi ülkenin ihracatının neredeyse yarısını karşılıyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/11/27/lg-corp-will-spinout-some-of-its-affiliates-in-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

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    13 saat önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    19 saat önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    20 saat önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    21 saat önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    21 saat önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    22 saat önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    22 saat önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    1 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    1 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    fukarakoala 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aslında telefon satışlarında geri kalması haricinde birçok sektörde para basan bir şirketler bütünüydü. Ayırıp yonetmek daha mantıklı herkesin şirket verimi ortaya cıkar.
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    zero fear 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    LG diye dizi var sandım
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