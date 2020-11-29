LG gelecek yıl bazı bölümlerini yeni bir iştirak olarak yapılandıracak

Kuruluşu itibariyle tek bir alana odaklanan ancak sonrasında farklı sektörlere de yönelerek dev bir holding haline gelen firmaların; kaynakları daha iyi yönetebilmek adına farklı iştiraklere bölündüğünü görüyoruz. LG de gelecek yıl yeni bir bölünmeye gidecek.

Daha verimli kaynak yönetimi planlanıyor

LG firması 1947 yılında Lucky Chemical adıyla kurulmuştu. Pil gibi kimyasal ürünlerle işe başlayan Lucky Chemical sonrasında hızlı büyüdü ve bugünlere geldi. GoldStar ile birleştikten sonra LG Corporation olarak ismini değiştiren firma LG Chem, LG Electronics, LG Display gibi farklı iştiraklere bölünmüştü.

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2021 yılında ise firmanın tüketici elektroniği, kimyasallar, telekom ve hizmetler şeklinde 4 ana branşta faaliyet gösterme planı var. Bu branşlar LG Corp ana holding olarak yoluna devam edecek.

Otomobil batarya ve ekranları, ev ürünleri ve kozmetikler gibi yan hizmetler ise yeni iştirake aktarılacak. LG Corp 9 milyar dolar civarında bir varlığa sahip olacakken yeni iştirak ise 900 milyon dolar civarında bir varlığı yönetecek. İştirakin kuruculardan birisinin oğlu olan Koo Bon-Joon tarafından yönetileceği belirtiliyor.

LG bilindiği üzere bir aile şirketi. Ailenin sayısız üyesi holdingde önemli görevlerde bulunuyor. Hali hazırda üçüncü neslin şirket yönetimine geldiği ifade ediliyor. Güney Kore’nin dördüncü büyük aile şirketi olan LG’nin önünde Samsung, Hyundai Kia ve SK Group yer alıyor. Bu dört aile şirketi ülkenin ihracatının neredeyse yarısını karşılıyor.

https://www.gizmochina.com/2020/11/27/lg-corp-will-spinout-some-of-its-affiliates-in-2021/

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