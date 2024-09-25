Türkiye'nin batarya üretim kapasitesi 2030'da 80 GWh'i aşacak

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Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, Pil Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (PİLDER) tarafından Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Batarya Teknolojileri Zirvesi'nde, temiz enerji sistemlerinin güvenilirliğini arttırarak erişimi kolaylaştıran batarya teknolojilerinin öneminin giderek arttığını belirtti.

"Bölgesel batarya üretim üssü olmayı hedefliyoruz"

Türkiye'nin otomotiv ve otomotiv yan sanayisindeki gücü, elektrikli araç piyasasındaki öncülüğü ve yenilenebilir enerji teknolojilerine verdiği önemle batarya ve enerji depolama sistemleri için çok önemli bir yatırım potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Ar, sağladıkları teşviklerle Türkiye'nin 2030 yılına kadar 80 GWh (gigavatsaat) batarya üretim kapasitesini aşarak bölgesel bir üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

PİLDER Başkanı Kadem Usta ise batarya teknolojilerinin dünyadaki sürdürülebilir enerji geçişinin kritik parçalarından biri haline geldiğini söyledi. Usta, Türkiye'deki batarya üretim ekosisteminde önemli gelişmelerin kaydedildiğini belirterek, "Ülkemizde halihazırda 2 hücre üretim tesisi ve çeşitli ölçeklerde 100'e yakın lityum iyon batarya üretim tesisi aktif olarak faaliyet göstermektedir. Yatırım aşamasında olan GWh kapasitenin üzerinde 4 yeni hücre üretim tesisi ile bu sayı daha da artacaktır. Ülkemizin 2030 yılına kadar 80 GWh batarya üretim kapasitesini aşacağını öngörüyoruz." dedi.

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"2030'da Türkiye'nin batarya talebi 10 milyar doları aşacak"

Türkiye'nin 2022'de 573 milyon dolar üzerindeki lityum iyon pil ve batarya ithalatının, 2023'te 1,06 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Usta, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun depolamalı enerji üretim lisansları ve elektrikli araç üretimleriyle Türkiye'nin lityum iyon pil ve batarya talebinin 2030'a kadar 10 milyar doları aşmasını beklediklerini kaydetti. Usta ayrıca, 2022 yılında 10,5 milyon dolar olan pil ihracatının 2023 yılında 39,7 milyon dolara ulaşarak 4 katına çıktığını da belirtti.

Usta, dünya genelinde batarya üretim kapasitesinin halihazırda 2,6 TWh (teravatsaat) seviyesinde bulunduğunu ve 2030 yılına gelindiğinde büyük bir sıçrama yaparak 9 TWh'e ulaşmasının beklendiğini söyledi. Ülkemiz için de geçerli olan bu talep artışının yerli üretimle karşılanmasının önemini belirtti.

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Türkiye'nin batarya üretim kapasitesi 2030'da 80 GWh'i aşacak