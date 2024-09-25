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    Türkiye'nin batarya üretim kapasitesi 2030'da 80 GWh'i aşacak

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, Türkiye'nin batarya üretim kapasitesinin 2030'da 80 GWh'i aşacağını ve batarya üretim üssü haline geleceğini açıkladı.
    Türkiye'nin batarya üretim kapasitesi 2030'da 80 GWh'i aşacak Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, Pil Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (PİLDER) tarafından Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Batarya Teknolojileri Zirvesi'nde, temiz enerji sistemlerinin güvenilirliğini arttırarak erişimi kolaylaştıran batarya teknolojilerinin öneminin giderek arttığını belirtti.

    "Bölgesel batarya üretim üssü olmayı hedefliyoruz"

    Türkiye'nin otomotiv ve otomotiv yan sanayisindeki gücü, elektrikli araç piyasasındaki öncülüğü ve yenilenebilir enerji teknolojilerine verdiği önemle batarya ve enerji depolama sistemleri için çok önemli bir yatırım potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Ar, sağladıkları teşviklerle Türkiye'nin 2030 yılına kadar 80 GWh (gigavatsaat) batarya üretim kapasitesini aşarak bölgesel bir üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

    PİLDER Başkanı Kadem Usta ise batarya teknolojilerinin dünyadaki sürdürülebilir enerji geçişinin kritik parçalarından biri haline geldiğini söyledi. Usta, Türkiye'deki batarya üretim ekosisteminde önemli gelişmelerin kaydedildiğini belirterek, "Ülkemizde halihazırda 2 hücre üretim tesisi ve çeşitli ölçeklerde 100'e yakın lityum iyon batarya üretim tesisi aktif olarak faaliyet göstermektedir. Yatırım aşamasında olan GWh kapasitenin üzerinde 4 yeni hücre üretim tesisi ile bu sayı daha da artacaktır. Ülkemizin 2030 yılına kadar 80 GWh batarya üretim kapasitesini aşacağını öngörüyoruz." dedi.

    "2030'da Türkiye'nin batarya talebi 10 milyar doları aşacak"

    Türkiye'nin 2022'de 573 milyon dolar üzerindeki lityum iyon pil ve batarya ithalatının, 2023'te 1,06 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Usta, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun depolamalı enerji üretim lisansları ve elektrikli araç üretimleriyle Türkiye'nin lityum iyon pil ve batarya talebinin 2030'a kadar 10 milyar doları aşmasını beklediklerini kaydetti. Usta ayrıca, 2022 yılında 10,5 milyon dolar olan pil ihracatının 2023 yılında 39,7 milyon dolara ulaşarak 4 katına çıktığını da belirtti.

    Usta, dünya genelinde batarya üretim kapasitesinin halihazırda 2,6 TWh (teravatsaat) seviyesinde bulunduğunu ve 2030 yılına gelindiğinde büyük bir sıçrama yaparak 9 TWh'e ulaşmasının beklendiğini söyledi. Ülkemiz için de geçerli olan bu talep artışının yerli üretimle karşılanmasının önemini belirtti.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-batarya-uretim-kapasitesi-2030da-80-gigavatsaati-asacak/3333270 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiye-2030a-kadar-batarya-uretimde-yatirim-ussu-olmayi-hedefliyor/3340921
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 7 saat önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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