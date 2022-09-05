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    LG, NFT Platformu LG Art Lab’ı tanıttı

    G, rakibi Samsung Electronics’in benzer bir hamlesini takiben, akıllı televizyon ürünlerine NFT platform özelliklerini ekleyeceğini duyurmuştu. LG, LG Art Lab isimli NFT platformunu kullanıma sundu.
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    LG, NFT Platformu LG Art Lab’ı tanıttı
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    Güney Kore merkezli LG Electronics, 2022’nin üçüncü çeyreğinde “Wallypto” adlı ilk kripto cüzdan uygulamasını piyasaya süreceğini duyurmuştu. LG bu defa şirket tarafından desteklenen Hedera ağında LG Art Lab adlı, NFT platformunu piyasaya sürüyor.

    Platform, ABD’de yalnızca webOS 5.0 veya sonraki sürümlerini çalıştıran LG TV’ye sahip olanlar kişiler tarafından kullanılabiliyor ve doğrudan ana ekrandan erişilebilir halde. Kullanıcılar, televizyonlarında NFT'leri görebilecek. Sahip olduğu NFT'leri duvar kağıdı yapabilecek.

    LG Platform İşi Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Jo, platformun NFT’leri alana adım atmak isteyen kullanıcılar için erişilebilir hale getirmeyi hedeflediğini söyledi. Ayrıca HBAR vakfının CEO’su Shayne Higdon ise Hedera’nın enerji verimli fikir birliği mekanizmasının onu ucuz, düşük karbon ayak izi NFT transferleri için ideal bir Blockchain haline getirdiğini söyledi.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 1 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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