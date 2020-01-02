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    LG’nin rulo OLED ekranı artık tavana asılıyor

    Tavandan aşağı inen OLED rulo ekran, uçak kabinleri için 65 inçlik esnek OLED ekran, sinema severler için 88 inçlik 8K ses entegreli ekran LG’nin yeni silahları arasında.
    2 hf.
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    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LG’nin rulo OLED ekranı artık tavana asılıyor
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    LG’nin geçtiğimiz yıllarda tanıttığı ve alüminyum gövdesinin içinden rulo şeklinde yukarı çıkabilen OLED televizyonu bu yıl projeksiyon perdesi tarzında tavana asılabilecek bir yapıya kavuşmuş. CES 2020 fuarında sahneye çıkacak olan 65 inçlik OLED televizyon yine rulolanabilir tarzda.

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    Her sektöre yönelik

    Tavana monte ettikten sonra kumandası ise aşağıya doğru açılmasını sağlıyorsunuz. Rulolanabilir OLED TV ekranı dikey veya yatay kullanımda ara yüzü döndüremiyor. Bu bakımdan firma kullanıma göre ara yüzü sabitlenmiş ekranlar geliştiriyor. Masa üzeri ve tavan şu anlık iki kategori durumunda.

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    Fuarda uçaklara yönelik olarak geliştirilen premium OLED ekranlar da görücüye çıkacak. Kabinler için 55 inçlik OLED video duvarı, koltuk araları için 55 inçlik şeffaf OLED ekran ve first class için 65 inçlik esnek OLED ekranlar hava yolu firmalarının beğenisine sunulacak.

    Son olarak sinema severler için 11. kanal ses barındıran 88 inçlik 8K Cinematic OLED ve 77 inçlik 4K ince OLED ekranlar da var. Bu televizyonlarda ses panele entegre edilmiş. Ayrıca sınıflar için 4 kaleme kadar aynı anda destek sunan 88 inçlik dokunmatik bir ekran da mevcut.



    https://www.engadget.com/2020/01/02/lg-rollable-tv-ces-2020-oled-displays/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    kayamtky 2 hf. en beğenilen
    Rulo ekranların kargolaması kolay olduğu için, bir gün Aliexpress' de uygun fiyatla bunların satıldığını görecek miyiz acaba...
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    kayamtky 2 hf. en beğenilen
    Rulo ekranların kargolaması kolay olduğu için, bir gün Aliexpress' de uygun fiyatla bunların satıldığını görecek miyiz acaba...
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Spider_hip 2 hf. kayamtky
    Yurt dışına o günler gelirde, bize yine vergisiyle yabancıların alabildiğinden 2-3 kat pahalıya gelir :/ Sanki biz euro ile onlar tl ile maaş alıyor.
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    RaptorFX 2 hf.
    Derinlik hissi için üst ve yan duvarlarda ekran fikri oldukça güzel geliyor.
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