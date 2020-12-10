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    LG’nin şeffaf OLED panelleri, otomatik kayar kapılarda kullanılacak

    LG ve İsveçli Assa Abloy Kapı Sistemleri ortaklığında hayata geçirilmesi planlanan yöntem ile LG üretimi şeffaf OLED paneller, otomatik kayar kapılarda kullanılacak.
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    Gökhan G.
    Editör
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    LG’nin şeffaf OLED panelleri, otomatik kayar kapılarda kullanılacak
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    Koreli LG’nin OLED panellere yaptığı yatırım meyvesini farklı birçok alanda toplamaya çalışıyor. Standart panellerden farklı kullanım avantajları sunan şeffaf OLED paneller, önümüzdeki süreçte LG için ciddi bir gelir kaynağı olmaya başlayacakmış gibi duruyor.

    Ayrıca Bkz. "Everest Dağı’nın en son yapılan ölçümlerde 73 santim daha uzun olduğu belirlendi"

    Gerçek hayattan örneklerini Pekin ve Şenzen metrolarında tanıtım örneklerini ise uçak kabinlerinde gördüğümüz şeffaf OLED paneller, yakında otomatik kayar kapılarda karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. LG ve İsveçli Assa Abloy Kapı Sistemleri ortaklığında hayata geçirilmesi planlanan yöntemde, İsveçli şirketin ürettiği cam kayar kapıların LG şeffaf OLED panellerle hayat bulması sağlanacak.

    LG’nin şeffaf OLED panelleri, otomatik kayar kapılarda kullanılacak
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    LG’nin 55EW5G signage modelinin kullanılacağı çözümde panel temperli cam ile korunacak. AVM, hava limanı ya da bir iş merkezinin girişinde bulunan kayar kapılara yerleştirilecek panel, Full HD çözünürlük ve 400-nit parlaklık değeriyle insanlara oldukça canlı renkler sunacak. LG’nin içerik yönetim yazılımıyla desteklenecek çözüm, şahıslara ilgili yerle ilgili reklâm veya önemli bilgileri anlık olarak sunacak.

    Henüz kesin bir üretim tarihi telaffuz edilmeyen yöntemle hem müşteri hem de çalışanlar için yeni ve farklı tecrübeler edinileceği ifade ediliyor.  



    https://newatlas.com/electronics/lg-transparent-oled-displays-sliding-doors-assa-abloy/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ridvan1903 (Rıdvan Yaman) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    YANMAYAN Oled yapın siz ilk önce sonra bu işlere girişin
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