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Tam Boyutta Gör LG'nin CES 2024'te ses getiren gösterişli şeffaf televizyonu Signature OLED T, artık resmen piyasaya sürüldü. Bu 77 inçlik, 4K çözünürlüğe sahip televizyon, yalnızca bir düğme ile şeffaf ve standart modlar arasında geçiş yapabilmesiyle dikkat çekiyor. Gelecekten günümüze gelmiş gibi görünen televizyona erişmek için derin bir cüzdana ihtiyaç duyulacak.

LG’nin şeffaf TV’si satışta

OLED T, sadece bir teknoloji gösterimi yapan bir ürün değil, aynı zamanda işlevsellik açısından da sınırları zorluyor. Televizyonun alt kısmında yer alan kontrast ekran, bir düğme ile yukarı veya aşağı hareket ederek şeffaf ve opak modlar arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Şeffaf moddayken televizyon, arka planı gösteren akvaryum benzeri bir görünüme sahipken, opak modda geleneksel bir ekran deneyimi sunuyor.

Tam Boyutta Gör Ekran ayrıca, hava durumu, spor skorları ve müzik bilgilerini gösterebilen alt bir çubuk (T-Bar) ile donatılmış. Bu özellik, televizyon kapalıyken bile ekranın bir kısmının bilgi sağlayabilmesine olanak tanıyor. OLED T, LG’nin yeni nesil Alpha 11 A1 işlemcisiyle destekleniyor. Bir önceki nesil işlemcilere göre grafik performansında yüzde 70, işlem hızında ise yüzde 30’luk bir artış sağlıyor.

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TV aynı zamanda LG’nin Zero Connect Box’ı sayesinde tüm video ve ses verilerini kablosuz olarak alıyor. Dolayısıyla TV, kablosuz olarak çalışıyor. Eğer harici bir cihaz bağlamak gerekecekse bu cihazları da yine doğrudan Zero Connect Box’a bağlamak gerekiyor.

LG Signature OLED T fiyatı

LG, şeffaf televizyonu Signature OLED T fiyatını 59.999 dolar olarak açıkladı. Halihazırda ABD’de Bust Buy, firmanın web sitesi veya seçili LG yetkili perakendeciler üzerinden ürüne ulaşmak mümkün.

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LG'nin şeffaf OLED TV’si çılgın fiyatıyla satışa çıktı