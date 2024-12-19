LG'nin şeffaf OLED TV’si çılgın fiyatıyla satışa çıktı

LG’nin şeffaf TV’si satışta
OLED T, sadece bir teknoloji gösterimi yapan bir ürün değil, aynı zamanda işlevsellik açısından da sınırları zorluyor. Televizyonun alt kısmında yer alan kontrast ekran, bir düğme ile yukarı veya aşağı hareket ederek şeffaf ve opak modlar arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Şeffaf moddayken televizyon, arka planı gösteren akvaryum benzeri bir görünüme sahipken, opak modda geleneksel bir ekran deneyimi sunuyor.
TV aynı zamanda LG’nin Zero Connect Box’ı sayesinde tüm video ve ses verilerini kablosuz olarak alıyor. Dolayısıyla TV, kablosuz olarak çalışıyor. Eğer harici bir cihaz bağlamak gerekecekse bu cihazları da yine doğrudan Zero Connect Box’a bağlamak gerekiyor.
LG Signature OLED T fiyatı
LG, şeffaf televizyonu Signature OLED T fiyatını 59.999 dolar olarak açıkladı. Halihazırda ABD’de Bust Buy, firmanın web sitesi veya seçili LG yetkili perakendeciler üzerinden ürüne ulaşmak mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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