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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG önümüzdeki hafta mobil bölümünü kapattığını duyurabilir

    Güney Koreli teknoloji devlerinden LG'nin cep telefonu pazarından çekileceği, uzun bir süredir konuşuluyordu. Şirketin bu önemli kararı önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor.
    02 Nisan 2021, 19:30 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    LG önümüzdeki hafta mobil bölümünü kapattığını duyurabilir
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    Bu yılın başlarında, LG'nin cep telefonu pazarından çıkmayı düşündüğü bildirilmiş, ancak Koreli dev bu raporu yalanlamıştı. Daha sonra şirketin, mobil bölümünü satmayı düşündüğü ortaya çıktı ve ardından, potansiyel alıcılarla görüşmelerin başarısız olduğu ve bunun yerine mobil bölümün kapatılacağını söyleyen yeni bir rapor yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Mobil Servisleri, en büyük üçüncü mobil uygulama ekosistemi oldu"

    Birçok yeni ürün piyasaya sürülemeyecek

    Kore Times'ın yayınladığı habere göre, LG önümüzdeki hafta akıllı telefon pazarından çıkacağını duyurabilir. Raporda özellikle duyurunun, şirketin zarar eden kolunun kaderi yönetim kurulu tarafından kararlaştırıldıktan sonra, 5 Nisan Pazartesi günü yapılacağı belirtiliyor. LG'nin mobil bölümündeki 4.000 işçiyi ise Changwon ev aletleri fabrikasına transfer edeceği iddia edildi.

    LG önümüzdeki hafta mobil bölümünü kapattığını duyurabilir
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    LG'nin olası bir mobil bölümü kapatma gelişmesinden sonra ise sıra dışı bir tasarımı olan LG Rollable akıllı telefon da dahil olmak üzere daha önce CES 2021'de duyurulan modeller ticari ürüne dönüştürülemeyecek ve tamamlanmamış kalacak. Sızan bilgiler LG Wing'in üreticinin son akıllı telefon ürünü olduğuna işaret ediyor ve LG Stylo 7'nin ise piyasaya sürülme şansı ise oldukça düşük.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/02/lg-may-confirm-exit-from-mobile-business-next-week/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mr. Jingles 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kronik ekran sorunları yüzünden çok güzel cihazları da bunun kurbanı oldu. Özellikle V30 sonrası çıkan amiral modelleri çok başarılıydı. Yazık oldu. Bir daha böyle Hi-Fi telefonları görebileceğimizi sanmıyorum.
    Kronik ekran sorunları yüzünden çok güzel cihazları da bunun kurbanı oldu. Özellikle V30 sonrası çıkan amiral modelleri çok başarılıydı. Yazık oldu. Bir daha bö...
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    S Schweinsteigery (Melik Bey) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lg g2 modeli gerçekten harika idi o zamanlar ama maalesef lg g3 modeli ile koptu o telefona 2k ekran koyarak kendi topuğuna sıktı daha sonra bir türlü düzelmeyen ghost screen sorunları derken söndü gitti.
    Lg g2 modeli gerçekten harika idi o zamanlar ama maalesef lg g3 modeli ile koptu o telefona 2k ekran koyarak kendi topuğuna sıktı daha sonra bir türlü düzelmeye...
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    LifeforRelic (Mustafa Ekin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gelecekte tarih kitaplarında LG G2'nin adı geçecek :(
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3 kere ekran, 1 kere ses tuşu, 1 kere arka kamera, 1 kere batarya (doğası gereği) değişti. şu an iyi durumda ama bir daha bu markadan hiçbir şey almam. güle güle lucky goldstar.
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    hamza5806 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Koca lg sony nokia htc şu işi çinliler kadar kıvıramadı ya başka bir şey demiyorum
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    D DrB77 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amazondan lg velvet siparişi verdim. Bekliyorum. LG g7 deneyimi sonrası 5500 TL ye denemeye değer bence.
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    M Morichannn (Akın Özer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yazık oldu.
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    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar g7 çıkarıyor 3bin küsür mh li batarya ile sırf pil için soğutuyor
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Asıl kopma G4 modelinde yaşandı. G3 kullandım hatta iyi modeldi. Tabi o dönem 2k fazlaydı ve pil sorunu oluşturuyordu.
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    S SeniorGrandMaster 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iyi mal üretmektense kapatmayı tercih eden firma. komple kapatsın gidip fabrikanın önünde havai fişek gösterisi yapayım.
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    profecco 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    LG V30 Plus kullanıyorum ve çok memnunum. Suya dayanıklı bir telefon arıyorsanız şu an çok fazla bir marka seçeneğiniz yok. Zaten Sony de telefon getirmiyor artık bir tek Samsung kaldı. O da çok ısınan Exynos işlemcili olanını getiriyor Snapdragonlu olanını getirmiyor. Sadece işlemci deyip geçmeyin bu kamerayı bile etkiliyor Youtube'ta inceleme videoları var. Yani diyeceğim o ki LG babamın oğlunun değil ama o da olsa iyi olurdu bu pazarda.
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    N noobszle 1 hf. ( Mesaj Silindi ) profecco
    artik var a52 🤣🤣
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu V50-V60 modellerini buraya gönderseler keşke
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    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Zamanında LG G2 alacakken sırf yeni model diye 200-300 TL fazla verip LG g3 almıştım. Hayatımda yaptığım büyük hatalardan biri. Telefona koydukları 2k ekran öyle yüksek güç tüketiyordu ki telefonun şarjı 2 saat gidiyordu. Ondan sonra sırf şarjı uzun gidiyor diye gidip Xiaomi Redmi Note 4 almıştım hala da kullanıyorum. LG g3 ise kronik işlemci-anakart hatası nedeniyle bozulmuştu. Yıllar sonra geçen gün kutusundan çıkardım denedim ama çalışmadı. Bende telefoncuya götürdüm adam bu seride kronik anakart sorunu var yapamayız maalesef dedi. Tamir bile edilemeyen bir telefon. Hem aldığıma hem de zamanında satmayı düşünüpte satmadığım için pişmanım. Sırf o telefon yüzünden LG markalı ürünlere karşı önyargım oluştu. Mesela LG TV'leri çok övüyorlar ama almam artık. Aynı şekilde klimasını da...
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    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    lg, mobil paza ve
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