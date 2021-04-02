LG önümüzdeki hafta mobil bölümünü kapattığını duyurabilir

Tam Boyutta Gör

Bu yılın başlarında, LG'nin cep telefonu pazarından çıkmayı düşündüğü bildirilmiş, ancak Koreli dev bu raporu yalanlamıştı. Daha sonra şirketin, mobil bölümünü satmayı düşündüğü ortaya çıktı ve ardından, potansiyel alıcılarla görüşmelerin başarısız olduğu ve bunun yerine mobil bölümün kapatılacağını söyleyen yeni bir rapor yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mobil Servisleri, en büyük üçüncü mobil uygulama ekosistemi oldu"

Birçok yeni ürün piyasaya sürülemeyecek

Kore Times'ın yayınladığı habere göre, LG önümüzdeki hafta akıllı telefon pazarından çıkacağını duyurabilir. Raporda özellikle duyurunun, şirketin zarar eden kolunun kaderi yönetim kurulu tarafından kararlaştırıldıktan sonra, 5 Nisan Pazartesi günü yapılacağı belirtiliyor. LG'nin mobil bölümündeki 4.000 işçiyi ise Changwon ev aletleri fabrikasına transfer edeceği iddia edildi.

Tam Boyutta Gör

LG'nin olası bir mobil bölümü kapatma gelişmesinden sonra ise sıra dışı bir tasarımı olan LG Rollable akıllı telefon da dahil olmak üzere daha önce CES 2021'de duyurulan modeller ticari ürüne dönüştürülemeyecek ve tamamlanmamış kalacak. Sızan bilgiler LG Wing'in üreticinin son akıllı telefon ürünü olduğuna işaret ediyor ve LG Stylo 7'nin ise piyasaya sürülme şansı ise oldukça düşük.

https://www.gizmochina.com/2021/04/02/lg-may-confirm-exit-from-mobile-business-next-week/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.