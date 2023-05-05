Epic Games Store'da üç oyun ücretsiz!

11 Mayıs saat 18.00’e kadar Horizon Chase Turbo, Kao the Kangaraoo ve Against All Odds oyunlarını ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Kütüphanenize eklediğiniz oyunlara ömür boyu ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz.
Bu haftaki ücretsiz oyunlardan biri olan Against All Odds, dün ilk çıkışını yaptı. İlk haftaya özel olarak Epic Store’da ücretsiz olarak dağıtılan oyun, gelecek haftadan itibaren ücretli olarak satılacak.
Epic Games Store'da haftanın ücretsiz oyunları
Epic Games Store’un gelecek haftaki ücretsizlerinden birisi Sims 4 DLC’si olacak. Üç farklı Sims 4 DLC paketini içeren The Sims 4 The Daring Lifestyle Bundle’ı ücretsiz olarak dağıtılacak. Sims 4’ün ana oyunu ücretsiz olduktan sonra DLC’lere ilgi artmıştı. Haftaya hem ana oyunu hem de bu DLC paketini ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah