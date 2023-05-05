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    Epic Games Store'da üç oyun ücretsiz!

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. Bu hafta toplam 343 TL değerinde üç farklı oyun ücretsiz olarak dağıtılıyor.                        
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    Epic Games Store'da üç oyun ücretsiz! 4 Mayıs Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store her hafta ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu hafta toplam 343 TL değerinde üç oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor.

    11 Mayıs saat 18.00’e kadar Horizon Chase Turbo, Kao the Kangaraoo ve Against All Odds oyunlarını ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Kütüphanenize eklediğiniz oyunlara ömür boyu ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz.

    Bu haftaki ücretsiz oyunlardan biri olan Against All Odds, dün ilk çıkışını yaptı. İlk haftaya özel olarak Epic Store’da ücretsiz olarak dağıtılan oyun, gelecek haftadan itibaren ücretli olarak satılacak.

    Epic Games Store'da haftanın ücretsiz oyunları

    Epic Games Store’un gelecek haftaki ücretsizlerinden birisi Sims 4 DLC’si olacak. Üç farklı Sims 4 DLC paketini içeren The Sims 4 The Daring Lifestyle Bundle’ı ücretsiz olarak dağıtılacak. Sims 4’ün ana oyunu ücretsiz olduktan sonra DLC’lere ilgi artmıştı. Haftaya hem ana oyunu hem de bu DLC paketini ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

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    F
    farkil 4 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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