Samsung Galaxy S21 dört ülkede üretilecek: Şirket yüksek talep bekliyor

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Samsung, istediği başarıyı yakalayamayan Galaxy S20'nin yerini alacak bir sonraki amiral gemisini piyasaya sürmek için acele ediyor. Gelen bilgilere göre Galaxy S21 serisi Ocak ayı başlarında piyasaya sürülecek ve aynı anda dört ülkede üretilecek.

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Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisi telefonları Brezilya, Endonezya, Güney Kore ve Vietnam'daki fabrikalarda üretilecek. Samsung bu serinin çok satacağından neredeyse emin görünüyor. Şirket içinden sızdırılan detaylar bununla sınırlı değil. Akıllı telefonların renk seçenekleri hakkında da bazı bilgiler var.

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Renk seçenekleri de sızdırıldı

Standart Galaxy S21 en fazla renk çeşitliliğine sahip model olacak. Cihazın gri, pembe, mor ve beyaz renklerde sunulacağı belirtiliyor. Galaxy S21+ siyah ve gümüş renk seçenekleriyle gelecek. Galaxy S21 Ultra varyantı ise siyah, gümüş ve mor renklerde karşımıza çıkacak.

Akıllı telefonların teknik özellikleri konusunda herhangi bir bilgi yok. Samsung'un Galaxy S21 serisini normalden çok daha erken, Ocak ayı başlarında tanıtacağı söyleniyor. Şirket yeni amiral gemisi telefonlarının lansmanı için her zaman yaptığı gibi Şubat ayını beklemeyecek.

https://news.mydrivers.com/1/719/719991.htm

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