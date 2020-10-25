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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S21 dört ülkede üretilecek: Şirket yüksek talep bekliyor

    Samsung'un Galaxy S21 serisini önümüzdeki yılın Ocak ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirket yüksek satış performansı beklediği akıllı telefonları aynı anda dört farklı ülkede üretecek.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S21 dört ülkede üretilecek: Şirket yüksek talep bekliyor
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    Samsung, istediği başarıyı yakalayamayan Galaxy S20'nin yerini alacak bir sonraki amiral gemisini piyasaya sürmek için acele ediyor. Gelen bilgilere göre Galaxy S21 serisi Ocak ayı başlarında piyasaya sürülecek ve aynı anda dört ülkede üretilecek.

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    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S21+ modelinin CAD çizimleri ortaya çıktı"

    Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisi telefonları Brezilya, Endonezya, Güney Kore ve Vietnam'daki fabrikalarda üretilecek. Samsung bu serinin çok satacağından neredeyse emin görünüyor. Şirket içinden sızdırılan detaylar bununla sınırlı değil. Akıllı telefonların renk seçenekleri hakkında da bazı bilgiler var.

    Samsung Galaxy S21 dört ülkede üretilecek: Şirket yüksek talep bekliyor
    Tam Boyutta Gör

    Renk seçenekleri de sızdırıldı

    Standart Galaxy S21 en fazla renk çeşitliliğine sahip model olacak. Cihazın gri, pembe, mor ve beyaz renklerde sunulacağı belirtiliyor. Galaxy S21+ siyah ve gümüş renk seçenekleriyle gelecek. Galaxy S21 Ultra varyantı ise siyah, gümüş ve mor renklerde karşımıza çıkacak.

    Akıllı telefonların teknik özellikleri konusunda herhangi bir bilgi yok. Samsung'un Galaxy S21 serisini normalden çok daha erken, Ocak ayı başlarında tanıtacağı söyleniyor. Şirket yeni amiral gemisi telefonlarının lansmanı için her zaman yaptığı gibi Şubat ayını beklemeyecek.



    https://news.mydrivers.com/1/719/719991.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

    .........

    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    Coco.Jambo

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    21 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 gün önce
    guneyk

    xd

    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    2 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Alqu 3 sa. en beğenilen
    yahu bize neden fabrika açmıyorsun samsung kur yüksek işte köle gibi çalıştır bizleri gelsene o kadar rekabetçi kur yaptık yine gelmiyor arkadaş.
    Yanıtla +7
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    danlabilic (Danla Bilic) 3 sa.
    o arkası ne ya s3 bile daha şık
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Akbaba89 ( ***) 17 dk.
    Pardon da Samsung üst segmentte ciddi kaybı yok mu? Çinliler varken hayal.
    Yanıtla
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    Xtrud (Harun Yahya) 41 dk.
    iPhone 12 prolardan bile çirkin kamera adası
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    nevrans (Hakan nurettin Cengiz) 2 sa.
    Mı 10 lıte arkası çok daha şık duruyor hatta note 20 ultra bile çok daha iyi
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    Clusive 2 sa.
    Bu tasarımla en yüksek talepsizlik dönemi elde edilir ancak.
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    cand. 2 sa.
    Çok bekler
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 3 sa.
    Samsung'un tasarıma el atması lazım çok ucuz duruyor amiral gemisi modelleri.
    Yanıtla
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    nilgün1880 (nilgün b. ) 3 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu
    iphone karşısında şansı yokk boşuna hayal kurma samsung
    Yanıtla +3
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    danlabilic (Danla Bilic) 3 sa.
    o arkası ne ya s3 bile daha şık
    Yanıtla +6
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    Alqu 3 sa. en beğenilen
    yahu bize neden fabrika açmıyorsun samsung kur yüksek işte köle gibi çalıştır bizleri gelsene o kadar rekabetçi kur yaptık yine gelmiyor arkadaş.
    Yanıtla +7
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    SnHerbokolog (A ) 3 sa. yeni yorumcu
    499 dolardan satarsa talep olur aksi halde firma hayal kırıklığı yaşar
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    samsung, galaxy s21 ve
    4 etiket daha amiral gemisi üretim ülke Mobil Teknolojiler
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