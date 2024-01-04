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    LG şimdiye kadarki en hızlı OLED oyun ekranını üretti

    LG'nin ekran bölümü, CES 2024 öncesinde 480Hz yenileme hızına sahip 27 inçlik OLED paneli sergiledi. Şirket paneli, oyun monitörlerinde kullanacak üreticilere satmayı planlıyor.
    LG şimdiye kadarki en hızlı OLED oyun ekranını üretti Tam Boyutta Gör
    Diğer şirketlere ekran üreten ve satan bir üretici olan LG Display, yakında üst düzey oyun monitörlerinde boy gösterebilecek yeni bir OLED ekran tanıttı. Las Vegas'ta gerçekleştirilecek olan CES 2024’te sergilenecek olan panel için LG, bunu sektörde bir ilk ve "OLED'lerde yeni bir çağ" olarak nitelendiriyor. Bu panel LG Display tarafından geliştirildi, bu nedenle aslında tüketiciler tarafından satın alınamayacak. Bunun yerine LG, teknoloji gelecekteki oyun monitörlerinde kullanılmak üzere diğer şirketlere satılacak.

    LG’den dünyanın en hızlı OLED paneli

    LG Display’in geliştirdiği 27 inç boyutundaki bu 1440p panel, 0,03 ms'lik hızlı tepki süresini 480 Hz yenileme hızıyla bir araya getirerek şimdiye kadarki OLED ekranların en hızlısı olma özelliğini taşıyor. LG'nin yeni ekranı, Aralık ayında duyurduğu 32 inç OLED "Dual-Hz" oyun monitöründen (32GS95UE) bile daha iyi. Bu monitör de benzer şekilde 480Hz'e kadar yenileme hızı sunuyordu ancak bu hızdan yararlanmak için ekranı 1080p'ye düşürmeniz gerekiyordu.

    Bu aynı zamanda LG Display'i, Samsung'un ekran kolu tarafından kısa süre önce duyurulan 360Hz yenileme hızı ve 1440p çözünürlük sunan panelle rekabet etme yoluna sokuyor. Samsung, yeni 27 inç Odyssey OLED G6 oyun monitörü için bu paneli çoktan benimsedi ve görünüşe göre MSI ve Dell de gelecek monitörlerinde bu paneli kullanacak. LG ayrıca, şirketin tescilli META teknolojisi aracılığıyla gelişmiş görüntü kalitesi vaat ediyor. Bu teknoloji, OLED panelden ışık yayılımını en üst düzeye çıkarmak ve dış yansımaları en aza indirmek için bir mikro lens dizisi içeriyor. Bu, özellikle ortalamadan daha karanlık oyun ortamlarında gezinirken yardımcı olacak gibi görünüyor.

    Şirket, bu ekranın standart LCD'lerin yaydığı miktarın yaklaşık yarısı düzeyinde sektördeki en düşük mavi ışık seviyesini yaydığını söylüyor. Bu, elbette göz yorgunluğunu en aza indirmek için yararlı, ancak aynı zamanda titreşimi azaltmak için de işe yarıyor. CES 2024, 9-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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