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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG Stylo 6'nın tanıtım broşürü ortaya çıktı

    Güney Koreli LG geçen yıl piyasaya sürdüğü Stylo 5'in devam modelini çıkarmaya hazırlanıyor. LG Stylo 6 olarak isimlendirilen telefonun tanıtım borşürü internete düştü.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    LG Stylo 6'nın tanıtım broşürü ortaya çıktı
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    Geçen yıl Haziran ayında piyasaya sürülen Stylo 5'in devam modeli geliyor. Beklenildiği gibi LG Stylo 6 olarak isimlendirilen telefonun tanıtım broşürü internete sızdı. Yayınlanan görsel cihazın görüntüsünü ve bazı özelliklerini açığa çıkarıyor.

    Damla çentikli tasarıma sahip olduğunu gördüğümüz LG Stylo 6, FullHD+ çözünürlükte 6.8 inç FullVision ekranla gelecek. Broşürde hızlı şarj özelliğinden de bahsediliyor ancak telefonun kaç watt şarjı desteklediği belirtilmemiş.

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    LG Stylo 6'nın arka panelinde 13 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel geniş açılı lens ve 5 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi görev yapacak. Ön tarafında ise 13 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası göreceğiz.

    LG Stylo 6'nın tanıtım broşürü ortaya çıktı
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    Galaxy Note 20 karşısında şansı yok

    Akıllı telefonun hem ön hem de arka kamerası ile bokeh efekti verilmiş yüksek kaliteli portre çekimleri yapılabilecek. Cihazla birlikte gelen ekran kalemi, kullanıcıların not alma ve fotoğraf düzenleme gibi işlemleri pratik bir şekilde yapabilmelerini sağlayacak.

    LG Stylo 6, 3 GB RAM ve 64 GB (42 GB'a kadar kullanılabilir) dahili depolama alanı ile gelecek. Akıllı telefonun zaten bu tür özelliklerle Samsung Galaxy Note 20 karşısında hiçbir şansının olmayacağı anlaşılıyor. Detayları netleşen cihaz çok yakında resmiyet kazanacak.



    https://www.androidguys.com/news/lg-stylo-6-key-specs-revealed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    einhander (Erdem ) 20 sa.
    lg halen telefon yapıyormu
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    vs-fb (Vn S) 20 sa.
    Öyle tek modelle, Çin'lilerle orta segmentte mücadele edemezsin. Samsung gibi 20 tane çıkaracan. Yoksa çıktığı gibi çöp olan yeni bir telefon.
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    DH Misafiri 1 gün
    3 GB ram nedir yahu ...<br /><br /><br /><br />
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