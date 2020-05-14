LG Stylo 6'nın tanıtım broşürü ortaya çıktı

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Geçen yıl Haziran ayında piyasaya sürülen Stylo 5'in devam modeli geliyor. Beklenildiği gibi LG Stylo 6 olarak isimlendirilen telefonun tanıtım broşürü internete sızdı. Yayınlanan görsel cihazın görüntüsünü ve bazı özelliklerini açığa çıkarıyor.

Damla çentikli tasarıma sahip olduğunu gördüğümüz LG Stylo 6, FullHD+ çözünürlükte 6.8 inç FullVision ekranla gelecek. Broşürde hızlı şarj özelliğinden de bahsediliyor ancak telefonun kaç watt şarjı desteklediği belirtilmemiş.

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LG Stylo 6'nın arka panelinde 13 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel geniş açılı lens ve 5 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi görev yapacak. Ön tarafında ise 13 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası göreceğiz.

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Galaxy Note 20 karşısında şansı yok

Akıllı telefonun hem ön hem de arka kamerası ile bokeh efekti verilmiş yüksek kaliteli portre çekimleri yapılabilecek. Cihazla birlikte gelen ekran kalemi, kullanıcıların not alma ve fotoğraf düzenleme gibi işlemleri pratik bir şekilde yapabilmelerini sağlayacak.

LG Stylo 6, 3 GB RAM ve 64 GB (42 GB'a kadar kullanılabilir) dahili depolama alanı ile gelecek. Akıllı telefonun zaten bu tür özelliklerle Samsung Galaxy Note 20 karşısında hiçbir şansının olmayacağı anlaşılıyor. Detayları netleşen cihaz çok yakında resmiyet kazanacak.

https://www.androidguys.com/news/lg-stylo-6-key-specs-revealed

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