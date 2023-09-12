LG, tam 118 inçlik ve 237.000 dolarlık TV modelini tanıttı

LG Magnit TV 118 inç özellikleri
118 inçlik Magnit TV, 0,6 mm piksel aralığı, 4K çözünürlük, yerleşik yonga (COB) LED teknolojisi ve yapay zeka ile geliştirilmiş işleme gibi özelliklere sahip olsa da 237.000 dolarlık fiyatının büyük bir kısmı üç metrelik diyagonal ölçülerinden ve LG'nin devasa ticari ekranlarda bulunan gelişmiş DVLED (doğrudan görüş ışığı yayan diyot) teknolojisine dayanmasından kaynaklanıyor. Ayrıca yeni TV, 120Hz yenileme hızına ve LG'nin webOS akıllı TV platformuna sahip. LG Magnit TV devasa ekranında ise maksimum 2.000 nit parlaklığa ulaşabiliyor.
LG 118 inç Magnit TV firmanın en büyük TV modeli değil. Geçtiğimiz yıllarda 136 inçlik ve 163 inçlik Magnit TV modelleri piyasaya sürüldü. Elbette devasa büyüklükte TV üreten tek firma da LG değil. Samsung da 'The Wall' serisiyle aynı ürün kategorisinde bulunuyor. Hatta 800.000 dolara mal olan 2019 inçlik bir versiyon sunuyor. LG’nin 136 inçlik modeli ise 300.000 dolarlık fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.