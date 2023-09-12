LG, tam 118 inçlik ve 237.000 dolarlık TV modelini tanıttı

Tam Boyutta Gör LG, duvara monte edilebilecek ve oturma odalarının çehresini değiştirecek yeni bir TV modelini piyasaya sürüyor. Firmanın Magnit ailesine dahil olacak yeni televizyon hem boyutu hem de fiyatıyla dikkat çekiyor. CEDIA Expo 2023'te duyurulan yeni 118 inçlik Magnit TV, esasında daha büyük modellerle kıyaslandığında oldukça ucuz gibi görünüyor. Tabi bu nereden baktığınıza göre değişiyor.

LG Magnit TV 118 inç özellikleri

118 inçlik Magnit TV, 0,6 mm piksel aralığı, 4K çözünürlük, yerleşik yonga (COB) LED teknolojisi ve yapay zeka ile geliştirilmiş işleme gibi özelliklere sahip olsa da 237.000 dolarlık fiyatının büyük bir kısmı üç metrelik diyagonal ölçülerinden ve LG'nin devasa ticari ekranlarda bulunan gelişmiş DVLED (doğrudan görüş ışığı yayan diyot) teknolojisine dayanmasından kaynaklanıyor. Ayrıca yeni TV, 120Hz yenileme hızına ve LG'nin webOS akıllı TV platformuna sahip. LG Magnit TV devasa ekranında ise maksimum 2.000 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör LG, TV'nin 8 milyondan fazla MicroLED'inin her birinin bir insan saçı genişliğinde olduğunu saf siyahlar ile inanılmaz kontrast sağladığını söylüyor. HDR10 ve HDR10 Pro uyumluluğuna sahip olan TV, LG'nin LG C3 ve G3 OLED TV'lerinde de bulunan Alpha 9 işlemcisini kullanarak yapay zeka derin öğrenme teknolojisi ile görüntü gürültüsünü azaltıyor ve oda koşullarına göre renk doygunluğu ve kontrastı optimize ediyor. Ses tarafındaysa TV, entegre 50 watt hoparlörlerle geliyor. Ancak istenirse 40 bin dolarlık Bang & Olufsens Beolab 50 hoparlörleri de tercih edilebilir.

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LG 118 inç Magnit TV firmanın en büyük TV modeli değil. Geçtiğimiz yıllarda 136 inçlik ve 163 inçlik Magnit TV modelleri piyasaya sürüldü. Elbette devasa büyüklükte TV üreten tek firma da LG değil. Samsung da 'The Wall' serisiyle aynı ürün kategorisinde bulunuyor. Hatta 800.000 dolara mal olan 2019 inçlik bir versiyon sunuyor. LG’nin 136 inçlik modeli ise 300.000 dolarlık fiyat etiketine sahip.

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LG, tam 118 inçlik ve 237.000 dolarlık TV modelini tanıttı