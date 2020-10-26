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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG TONE Free FN7 gürültü engelleme yapabiliyor

    LG’nin yeni TONE Free FN7 tam kablosuz kulaklık modeli aktif gürültü engelleme yapabilirken kılıf içerisinde UV şeritler ile de bakterileri sizden uzak tutuyor.
    6 sa.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    LG TONE Free FN7 gürültü engelleme yapabiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Tam kablosuz kulaklık pazarında TONE serisi ile kendisine pay arayan LG giderek vites yükseltiyor. LG TONE Free FN7 yeni tam kablosu kulaklık aktif gürültü engelleme ve bakteri temizleme özelliğine sahip.

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    LG TONE Free FN7 özellikleri

    LG TONE Free FN7 tam kablosuz kulaklık modeli; pandemi döneminde hijyene dikkat eden kullanıcıları hedefliyor. Önceki nesilde olduğu gibi bu nesilde de şarjlı muhafaza kılıfı aynı zamanda UV ışınları ile bakterileri öldürüyor. Bununla birlikte SARS tipi virüslere karşı biraz etkisiz.

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    Meridian Audio ses firması ile birlikte geliştirilen kulaklık model 2 katmanlı dinamik sürücüler barındırıyor. Harici hoparlör gibi etkileyici ses kalitesine ulaşabilen kulaklık ayrıca 3 mikrofonu ile aktüf gürültü engelleme yapabiliyor. Vortex Ribs kulaklık ucu tasarımı ile de dış dünyayı tamamen kapatabiliyor.

    Kulaklık tek şarj ile 7 saate kadar kullanılabiliyor. Kılıf ise ekstra 12 saat daha kullanım süresi sunuyor. 5 dakikalık şarj ile de 1 saatlik kullanım süresi elde ediliyor. Kılıfın LED bildirimi hem şarj süresini hem de UV temizleme süresini gösteriyor. LG TONE Free FN7 için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.slashgear.com/lg-tone-free-fn7-earbuds-get-anc-and-a-uv-c-charging-case-25644324/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    mastella16 5 sa.
    Teknik donanım ve sunmuş olduğu hijyen teknolojisi bir yana, fiyat skalası 2-3 bin TL ise o piyasaya göre Sennheiser True Wireless 2, Klipsch T5 True Wireless, markaları performans olarak önerebilirim...
    Yanıtla +2
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    hobametin (Metin KAHRAMAN) 5 sa.
    min 200 dolar olsa. dolarda 10 tl desek. 200x10=2000 artı keyfe keder vergisi falan 2500 falan alırız biz. Sonrada gider dolar 8 tl deriz.
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