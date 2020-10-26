LG TONE Free FN7 gürültü engelleme yapabiliyor

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Tam kablosuz kulaklık pazarında TONE serisi ile kendisine pay arayan LG giderek vites yükseltiyor. LG TONE Free FN7 yeni tam kablosu kulaklık aktif gürültü engelleme ve bakteri temizleme özelliğine sahip.

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LG TONE Free FN7 özellikleri

LG TONE Free FN7 tam kablosuz kulaklık modeli; pandemi döneminde hijyene dikkat eden kullanıcıları hedefliyor. Önceki nesilde olduğu gibi bu nesilde de şarjlı muhafaza kılıfı aynı zamanda UV ışınları ile bakterileri öldürüyor. Bununla birlikte SARS tipi virüslere karşı biraz etkisiz.

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Meridian Audio ses firması ile birlikte geliştirilen kulaklık model 2 katmanlı dinamik sürücüler barındırıyor. Harici hoparlör gibi etkileyici ses kalitesine ulaşabilen kulaklık ayrıca 3 mikrofonu ile aktüf gürültü engelleme yapabiliyor. Vortex Ribs kulaklık ucu tasarımı ile de dış dünyayı tamamen kapatabiliyor.

Kulaklık tek şarj ile 7 saate kadar kullanılabiliyor. Kılıf ise ekstra 12 saat daha kullanım süresi sunuyor. 5 dakikalık şarj ile de 1 saatlik kullanım süresi elde ediliyor. Kılıfın LED bildirimi hem şarj süresini hem de UV temizleme süresini gösteriyor. LG TONE Free FN7 için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.slashgear.com/lg-tone-free-fn7-earbuds-get-anc-and-a-uv-c-charging-case-25644324/

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