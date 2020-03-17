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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG V60 ThinQ 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

    Güney Koreli teknoloji devi LG, geçtiğimiz Şubat ayında tanıttığı V60 ThinQ 5G'nin fiyatını açıklamamıştı. Amiral gemisi telefonun fiyat etkiketi ve çıkış tarihi belli oldu.
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    2,5b
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    3
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    LG V60 ThinQ 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu
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    LG, V60 ThinQ 5G isimli yeni amiral gemisi akıllı telefonunu Şubat ayında tanıtmıştı. Şimdi ise fiyat etiketi ve çıkış tarihi belli oldu. Büyük heyecanla beklenen cihaz, 20 Mart tarihinde mağaza raflarındaki yerini alacak. Ancak cihazın Avrupa'ya ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

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    Akıllı telefon 800 ila 900 dolar arası bir fiyat etiketi taşıyacak. Kıyaslama açısından en yakın rakibi Galaxy S20'nin 1.000 dolardan başlayan fiyatlarla satıldığını belirtelim.

    LG V60 ThinQ 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu
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    LG V60 ThinQ 5G Özellikleri

    Damla çentikli tasarıma sahip cihaz FHD+ (2460 × 1080p) çözünürlük ve 20.5:9 en boy oranı sunan 6.8 inç P-OLED ekran taşıyor. Ayrıca Snapdragon 865 işlemci, 5G desteği, NFC, 5.000 mAh pil, 64 megapiksel üçlü kamera ile geldiğini belirtelim.

    Akıllı telefonda IP68 suya dayanıklılık sertifikası ve MIL-STD-810G askeri standartlarda dayanıklılık gibi özellikler de var.

    LG V60 ThinQ 5G ayrıca özel bir çift ekran aksesuarına da sahip. Menteşe sistemi ile akıllı telefona tutturulan bu aksesuar cihazı bir nevi katlanabilir telefona dönüştürüyor.



    https://www.xda-developers.com/lg-v60-thinq-launch-specifications-5g Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Celonfix (Celonfix Cfx) 3 gün en beğenilen
    Türkiyeye gelse keşke.
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    eas722 3 gün Celonfix
    V serisi neden gelmiyor neden
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    kadirsu (abdulkadir mahmut su) 2 gün
    biz en son v30 plus ta kaldık....
    Yanıtla +2
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 3 gün en beğenilen
    Türkiyeye gelse keşke.
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