LG, 4K çözünürlüğe sahip yeni 144Hz IPS UltraGear monitörlerini tanıttı

Teknoloji Editörü
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LG, monitör ürün gamına yeni modeller eklemeye devam ediyor. Panel teknolojilerinde önce markalardan olan firmanın yeni monitörleri UltraGear serisinin içerisinde yer alacak. Bu monitörler UltraGear 27GR93U ve UltraGear 32GR93U olarak adlandırılıyor ve adından da anlaşılacağı gibi ikisi arasındaki tek fark ekran boyutları. LG'den iki yeni UltraGear monitör
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LG UltraGear 27GR93U, adından da anlaşılacağı üzere
27 inç panel boyutuna sahip. UltraGear 32GR93U ise 31,5 inç genişliğinde daha büyük bir ekran ile geliyor. Her iki model de 16:9 en boy oranı ve 144 Hz yenileme hızıyla 3.840 x 2.160 piksel doğal 4K çözünürlük sunuyor. Bu monitörler, bir oyun monitörü için fazlasıyla yeterli olan 500 nit tepe parlaklığına sahip bir IPS panele geliyor. Buna ek olarak, 1 ms'lik hızlı bir GtG tepki süresi de monitörlerde bulunuyor.
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Oyun oynamanın yanı sıra, monitörlerin
10 bit renk derinliği (8 bit + FRC) ile geldikleri, DCI-P3 renk alanının %95'ini kapsadıkları ve VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip olduklarını da belirtelim. Böylece film veya video izlerken iyi bir deneyim vadediliyor.
Hem UltraGear 27GR93U hem de UltraGear 32GR93U, AMD
FreeSync Premium ve NVIDIA G-SYNC desteğine sahip olacak. Ürünlerde Bir DisplayPort 1.4 bağlantısı, iki HDMI 2.1 bağlantı noktası ve bir USB 3.0 hub dahil olmak üzere birden fazla bağlantı seçeneği bulunuyor. Ayarlanabilir standlara sahip olan monitörler ayrıca VESA 100 x 100 mm montajlarla da uyumlu. Fiyat bilgisi ise şimdilik mevcut değil.
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