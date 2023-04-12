LG yeni marka logusunu duyurdu: İşte yeni tasarımı

LG yeni marka kimliğini duyurdu
Detaylara baktığımızda, LG'nin alışık olduğumuz sembol işaretini ve kırmızı ve beyaz renkleri koruduğunu görüyoruz. Ancak yeni logo, daha açık bir kırmızı ton ve yeni yazı karakterleri ile iki boyutlu bir tasarıma geçiş yapıyor. Bununla birlikte LG, yeni marka kimliği ile daha geniş bir kitleye ulaşmayı ve marka imajına yeni bir soluk getirmeyi planlıyor.
Değişiklik hakkında LG Electronics CEO'su William Cho, ''Güçlü ve tutarlı bir marka stratejisine sahip olmak, yenilik ve sıcaklığı uyumlu bir şekilde harmanlayan değer önermemizi ve benzersiz kimliğimizi daha iyi iletmemizi sağlar. Yeni marka stratejisi ile LG, kuşakları ve yerleri aşan tüketicilerde yankı uyandıran ikonik bir marka olmayı hedefliyor'' sözlerini dile getirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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