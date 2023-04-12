Tam Boyutta Gör Tüketici elektroniği söz konusu olduğunda pazarın önde gelen isimlerinden LG, daha dinamik ve genç bir görünümle güncellenen yeni marka logosunu duyurdu. Şirketin 'L' ve 'G' harflerinden oluşan ve imza niteliğindeki ''Life's Good'' sloganı artık minimalist bir tasarımla karşımıza çıkacak.

LG yeni marka kimliğini duyurdu

Detaylara baktığımızda, LG'nin alışık olduğumuz sembol işaretini ve kırmızı ve beyaz renkleri koruduğunu görüyoruz. Ancak yeni logo, daha açık bir kırmızı ton ve yeni yazı karakterleri ile iki boyutlu bir tasarıma geçiş yapıyor. Bununla birlikte LG, yeni marka kimliği ile daha geniş bir kitleye ulaşmayı ve marka imajına yeni bir soluk getirmeyi planlıyor.

Değişiklik hakkında LG Electronics CEO'su William Cho, ''Güçlü ve tutarlı bir marka stratejisine sahip olmak, yenilik ve sıcaklığı uyumlu bir şekilde harmanlayan değer önermemizi ve benzersiz kimliğimizi daha iyi iletmemizi sağlar. Yeni marka stratejisi ile LG, kuşakları ve yerleri aşan tüketicilerde yankı uyandıran ikonik bir marka olmayı hedefliyor'' sözlerini dile getirdi.

Ayrıca marka, göz kırpma, gülümseme ve başını sallama gibi anlamlı hareketler kullanarak, imza logosuna daha fazla ifade ekledi. Yeni logonun hangi tarihten itibaren kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı. Ancak LG, tüm müşteri temas noktalarında daha enerjik LG Aktif Kırmızı renk tonunun kullanılacağını belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

LG yeni marka logusunu duyurdu: İşte yeni tasarımı