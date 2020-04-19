LG yeni nesil akıllı telefon modeli Velvet'in videosunu yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Güney Koreli teknoloji üreticisi LG, resmi Youtube hesabında Velvet adı verilen yeni nesil akıllı telefonuyla ilgili bir video yayınladı. Cihazın tanıtımı ise önümüzdeki ay yapılacak.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 20 modellerinin pil kapasiteleri sızdırıldı"

15 Mayıs'ta tanıtılabilir

LG Velvet akıllı telefon modelinin arka panelinde dikey olarak hizalanmış üç kamera sensörü ve hemen altlarında da flaş modülünü görüyoruz. Cihazın arka ve ön panelindeki eğimin simetrik olduğu ve bunun da hem şık bir görünüş hem de pürüssüz bir dokunma hissi kazandırdığı belirtiliyor. Ayrıca video detaylarında, akıllı telefonun yan kısımlarında fiziksel düğmelerin yer aldığı da göze çarpıyor.







Cihazın alt kısmında 3.5mm kulaklık girişi ve USB C tipi bağlantı noktası olduğu da görülürken, ön kameranın ise ekrandaki deliğe entegre edilmiş. LG Velvet'in gücünü Qualcomm Snapdragon 765 yonga setinden alacağını ve 5G desteğinin olacağını da belirtelim. 15 Mayıs tarihinde tanıtılması beklenen ve dört renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan akıllı telefon, kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak. Cihazın hangi fiyatla raflara çıkacağı ise henüz belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.