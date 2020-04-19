Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG yeni nesil akıllı telefon modeli Velvet'in videosunu yayınlandı

    Teknoloji üreticisi LG'nin geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni nesil akıllı telefonu Velvet'le ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Güney Koreli dev şimdi de cihazın videosunu yayınladı.
    1 sa.
    418
    43
    3
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    LG yeni nesil akıllı telefon modeli Velvet'in videosunu yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Güney Koreli teknoloji üreticisi LG, resmi Youtube hesabında Velvet adı verilen yeni nesil akıllı telefonuyla ilgili bir video yayınladı. Cihazın tanıtımı ise önümüzdeki ay yapılacak.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 20 modellerinin pil kapasiteleri sızdırıldı"

    15 Mayıs'ta tanıtılabilir

    LG Velvet akıllı telefon modelinin arka panelinde dikey olarak hizalanmış üç kamera sensörü ve hemen altlarında da flaş modülünü görüyoruz. Cihazın arka ve ön panelindeki eğimin simetrik olduğu ve bunun da hem şık bir görünüş hem de pürüssüz bir dokunma hissi kazandırdığı belirtiliyor. Ayrıca video detaylarında, akıllı telefonun yan kısımlarında fiziksel düğmelerin yer aldığı da göze çarpıyor.



    Cihazın alt kısmında 3.5mm kulaklık girişi ve USB C tipi bağlantı noktası olduğu da görülürken, ön kameranın ise ekrandaki deliğe entegre edilmiş. LG Velvet'in gücünü Qualcomm Snapdragon 765 yonga setinden alacağını ve 5G desteğinin olacağını da belirtelim. 15 Mayıs tarihinde tanıtılması beklenen ve dört renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan akıllı telefon, kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkacak. Cihazın hangi fiyatla raflara çıkacağı ise henüz belli değil.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    noobszle 10 dk.
    lg her zaman iyi cihazlar yapmış bir firma tamam kronik sorunları bulunuyor du fakat lg nin ana sorunu fiyat bu sefer 865 ile uğraşmayip 765 tercih edip 5g ile gelmesi iyi ekran ve iyi bir tasarım tek gereken fiyat 🤫
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    NaciAydinlar 17 dk. yeni yorumcu
    Lg ilk kez iyi bir telefon tapmış olabilr
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    orientem (Orientus Prime) 47 dk.
    Lg'nin zamanına göre ideal tasarım yaptığı iki telefon var bence. Birincisi Lg G2, ikincisi Lg V30.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 33 dk. Karsan otonom otobüs geliştiriyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN LG yeni nesil akıllı telefon modeli Velvet'in videosunu yayınlandı Sonraki Apple'ın AirTag isimli izleme cihazının özellikleri sızdırıldı: U1 çipinin gizemi çözüldü 3 sa. OPPO A12 tanıtıldı 3 sa. OnePlus 8 Pro değerlendirme | Çok daha iyi, çok daha pahalı 4 sa. Google, Play Store kurallarını sıkılaştırıyor 5 sa. ASUS 2 Z490 anakartını yanlışlıkla listeledi 6 sa. Binance yakında Ethereum ağına rakip oluyor 7 sa. Oppo Find X2 Lite 5G tanıtıldı 8 sa. Görüntülü sohbetlerinizde arka planınız Star Wars’dan 16 sa. Valorant’ın hile önleme sisteminde açık bulanlara 100 bin dolara kadar para ödülü verilecek 17 sa. Netflix, uzaktan eğitime bazı belgeselleri YouTube’da ücretsiz yayınlayarak destek oldu 18 sa. Türkiye'de tamamen elektrikli ve hibrit otomobil satışları ne durumda? 18 sa. Eskimiş bir haberleşme uydusu, MEV isimli araçla tekrar faaliyete geçirildi 19 sa. OnePlus 8 Lite'ın (OnePlus Z) çıkışı yaza ertelendi 20 sa. Volkswagen yeni Nivus'un kamuflajlı fotoğraflarını yayınladı 20 sa. Ekmekten probiyotik içecek elde edildi 21 sa. Microsoft, Bing Wallpaper uygulamasını kullanıma sundu 21 sa. Koronavirüs salgınında 18 Nisan tablosu 21 sa. Hangisi alınmalı? "Anker Soundcore Life Q20 incelemesi" 21 sa. AMD’nin B550 yongasetinin çıkış tarihi sızdı 22 sa. Oppo A52'nin teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Hayat Eve Sığar uygulaması Andorid ve iOS için indirmeye sunul...
    DonanımHaber
    Video konsollarına ek vergi geliyor
    DonanımHaber
    Yeni Nissan X-Trail'in iç ve dış tasarımı sızdırıldı
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    The Legend of Zelda: Breath of the Wild PC [Cemu&WiiU Helper] ...
    DH Forum
    İstanbulbilisim'den telefon alınır mı?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim