Galaxy Note 20 modellerinin pil kapasiteleri sızdırıldı

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Samsung'un bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sunması beklenen Galaxy Note 20 serisi akıllı telefonlar hakkında resmi olmayan bilgiler sızmaya devam ediyor. Bu seferki sızıntı cihazların pil kapasiteleri hakkında.

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Daha önce bu serinin üç cihaz içerebileceği bildirilmişti: Galaxy Note 20, Galaxy Note 20+ ve Galaxy Note 20 Ultra. 5G desteği olan bu akıllı telefonların Snapdragon 865 yonga seti ile gelmeleri bekleniyor. Kamera yapılandırmaları ve ekran boyutları değişiklik gösterecek olan bu cihazların hepsinde, Galaxy Note klasiği olan S Pen desteği de olacak.

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Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor

Sızan yeni bilgiler, serinin temel özelliklere sahip modeli olan Galaxy Note 20'nin 4.000 mAh pil ile donatılacağı yönünde. Bu pil kapasitesinin, 3500 mAh pil ile birlikte gelen Galaxy Note 10'a kıyasla 500 mAh daha fazla olduğunu söyleyelim. Galaxy Note 20+ ve Galaxy Note 20 Ultra'ya gelince, sızıntılara göre, sırasıyla 4.500 ve 5.000 mAh pil kapasitesine sahip olacaklar.

Galaxy Note 20'nin temel sürümlerinin 128 GB kapasiteli bir bellek kapasitesi ile gelecekleri belirtiliyor. Karşılaştırma yapacak olursak, mevcut Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ cihazlar 256 GB'lık bir depolama birimi ile donatılmıştı. Galaxy Note 20 serisinin tanıtımı muhtemelen Ağustos ayında gerçekleşecek. Önümüzdeki aylarda ise bu akıllı telefonların özellikleri ve tasarımı ile ilgili yeni sızıntıların ortaya çıkması bekleniyor.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-note-20-has-4000mah-battery-similar-s20/

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