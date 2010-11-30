LG'nin Nvidia Tegra 2'li yeni telefonu Star'ın fotoğrafları yayınlandı

Dün verdiğimiz haberimizde LG'nin, Texas Instruments OMAP 3630 işlemcili yeni Android telefonu LU3000'in detaylarını sizlerle paylaşmıştık. Üst seviye akıllı telefon pazarı için hazırlanan LU3000, Güney Koreli elektronik devi için sadece bir başlangıç gibi görünüyor zira firmanın Nvidia Tegra 2 tabanlı telefonlarına ait yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

LG'nin önümüzdeki yılın ilk aylarında pazara girmesi beklenen Star isimli modelinin yeni fotoğrafları yayınlandı. Nvidia Tegra 2 platformundan güç alan akıllı telefon, en azından şu anki mevcut versiyonunda Android 2.2 işletim sisteminin hafifçe modifiye edilmiş bir versiyonunu kullanırken, Android 2.3 ile gelmesi veya çıktıktan sonra bu sürüme güncellenmesi muhtemel görünüyor.

4-inç ekrana sahip telefonunun genel özellikleri hakkında çok fazla bilgi olmasa da fotoğraflardan da görülebileceği gibi, telefonun üzerinde bir adet HDMI portu yer alıyor. Quadrant performans sonucu da yayınlanan telefon, Google Nexus One ve Motorola Droid X gibi 1GHz işlemcili (Cortex A8 tabanlı tek çekirdekli işlemci kullanıyorlar, Tegra 2 ise Cortex A9 tabanlı çift çekirdekli) ve Android 2.2 işletim sistemli modeller ile kıyaslandığında ciddi fark atmayı başarıyor.

Arka arkaya gelen yeni model bilgileri, LG'nin 2011 için ciddi bir hazırlık içerisinde olduğunu gösteriyor. Üst seviye akıllı telefon pazarında bir süredir kan kaybeden firma, Nvidia Tegra 2 ve TI OMAP tabanlı yeni Android telefonlarına ek olarak Windows Phone 7'li çözümleriyle birlikte yeniden yükselişe geçerek pazar payını arttırmayı hedefliyor.