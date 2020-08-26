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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LiDAR sensörleriyle donatılmış robotlar, askerlere çevreyle ilgili gerçek zamanlı bilgi verebilecek

    Amerikan ordusu, arazi şartlarında görev yapan askerlerin hayatını tehdit eden el yapımı patlayıcı gibi nesnelerin tespitinde LiDAR sensörlerine sahip otonom robotlar kullanmaya hazırlanıyor.
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    Savunma Sanayi
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    Gökhan G.
    Editör
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    LiDAR sensörleriyle donatılmış robotlar, askerlere çevreyle ilgili gerçek zamanlı bilgi verebilecek
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    En basit haliyle lazer darbeleri kullanarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamamıza yarayan yöntem olarak tanımlayabileceğimiz LiDAR teknolojisi günümüzde birçok alanda kullanılıyor. Savunma sanayiinin de faydalandığı teknoloji, şimdi de bir grup bilim insanı tarafından otonom robotlara entegre edilmek suretiyle erken uyarı sistemi olarak kullanılmaya hazırlanıyor.

    Kaliforniya ve San Diego Üniversiteleri’nde görev yapan araştırmacılar, yürüttükleri çalışmada LiDAR sensörleriyle donatılan robotları askerlerin görev yaptıkları bölgedeki değişiklikleri tespit etmek üzere kullandılar. Özellikle el yapımı patlayıcı (eyp) gibi personele tehdit eden ancak insan gözünün kaçırabileceği nesneleri tespit etmek maksadıyla tasarlanan araçlar, görev yaptıkları arazideki en ufak değişikliği bile tespit etmeyi başardı.  

    LiDAR sensörleriyle donatılmış robotlar, askerlere çevreyle ilgili gerçek zamanlı bilgi verebilecek
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    Ordu Araştırma Laboratuvarı’nda görevli Dr. Christopher Reardon liderliğinde çalışan ekip, ilk etapta LiDAR sensörleriyle donatılmış robotu test için tespit ettikleri bölgeye göndererek buranın bir haritasını çıkarttı. Araştırmacılar daha sonra,  aynı robotu üzerinde ufak değişiklikler yapılmış bölgeye bir kez daha gönderdi. Arazideki değişikliklerin tamamını yüksek doğruluk oranıyla tespit eden robot, bu bilgileri teste katılan askeri personelin kullandığı artırılmış gerçeklik teçhizatına iletti. Bu sayede personel, kendi gözünün fark edemediği değişikliklerden anında haberdar olabildi.

    Reardon’a göre söz konusu yöntemin güzel yanlarından biri düşük çözünürlüklü LiDAR sensörlerinin bile bekledikleri performansı göstermesi oldu. Böylece gerçek dünya senaryolarında oldukça ucuz çözümlerle insan hayatını korumak mümkün olabilecek.  



    https://newatlas.com/robotics/lidar-robots-soldiers/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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