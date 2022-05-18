LimeWire, NFT platformu için Universal Music Group ile anlaştı

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2000’li yılların popüler müzik platformlarında biri olan LimeWire, Mart ayında Algorand tabanlı, müzik merkezli NFT platformunu başlatacağını duyurmuştu. Şimdilerde Universal Music Group ile anlaşma sağlayan şirket, müzik şirketine bağlı birçok sanatçının LimeWire NFT platformu aracılığıyla dijital koleksiyonlar yayınlamasına izin verecek.

Universal Music Group kadrosunda Taylor Swift, Kendrick Lamar, The Rolling Stones, U2, BTS, Chris Stapleton, The Weeknd, Abba ve Elton John gibi dünyaca ünlü sanatçıların yer aldığını da belirtmek gerekiyor.

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Söz konusu anlaşmaya göre; bu sanatçılar isterlerse LimeWire aracılığıyla NFT’ler yayınlayabilecek.

Nisan ayında LimeWire; Kraken Ventures, Arrington Capital ve GSR liderliğindeki bir token satışında 10,4 milyon dolar topladığını açıklamıştı. Ek olarak Geçtiğimiz hafta, Algorand ve Web3 yatırım şirketi Hivemind, ses paylaşım platformu Napster’ı satın aldıklarını duyurmuştu.

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LimeWire’ın NFT platformu, Universal Music Group ile anlaştı