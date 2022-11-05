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    Lionsgate: Büyük bir John Wick oyunu gelebilir

    Lionsgate'in CEO'su popüler John Wick film serisine dayanan büyük bir AAA oyunu yapmak istediklerini açıkladı. Stüdyo şu anda bu konuyla ilgili teklifleri değerlendiriyor.
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    Lionsgate: Büyük bir John Wick oyunu gelebilir Tam Boyutta Gör
    John Wick aksiyon filmi serisine dayalı büyük bir AAA oyunu gelebilir. Zira Lionsgate yöneticileri böyle bir projeyle ilgileniyorlar ve şimdiden birkaç büyük oyun stüdyosundan tekfil almış durumdalar. Şirket CEO'su Jon Feltheimer bunu yatırımcılarla yaptığı bir toplantıda açıkladı.

    Deneyimli yönetici konuyla ilgili olarak "Haddimizi aşmak istemem ama John Wick'ten büyük bir AAA oyunu yapılabileceğini düşünüyoruz. Bazı teklifleri değerlendiriyoruz, kesinlikle bu yönde ilerlemek istiyoruz ancak şu anda bundan daha fazlasını söyleyemem" ifadelerini kullandı.

    Lionsgate: Büyük bir John Wick oyunu gelebilir Tam Boyutta Gör

    John Wick'li yapımlar

    Keanu Reeves'in baş rolünde oynadığı John Wick serisinin, sonuncusu önümüzdeki Mart ayında sinemalarda gösterime girecek olan dört filmi bulunuyor. Ballerina adlı bir spin-off ve Hotel Continental adlı bir prequel dizisi de geliştirme aşamasında.

    Oyunlara gelince; VR platformuna yönelik John Wick Chronicles birinci şahıs nişancı oyunu 2017'de piyasaya sürüldü. Bunu 2019'da çıkış yapan sıra tabanlı taktik strateji oyunu John Wick Hex takip etti. John Wick ayrıca Fortnite ve Payday 2'de konuk karakter olarak yer aldı.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 1 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 1 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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