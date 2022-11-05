Tam Boyutta Gör John Wick aksiyon filmi serisine dayalı büyük bir AAA oyunu gelebilir. Zira Lionsgate yöneticileri böyle bir projeyle ilgileniyorlar ve şimdiden birkaç büyük oyun stüdyosundan tekfil almış durumdalar. Şirket CEO'su Jon Feltheimer bunu yatırımcılarla yaptığı bir toplantıda açıkladı.

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Deneyimli yönetici konuyla ilgili olarak "Haddimizi aşmak istemem ama John Wick'ten büyük bir AAA oyunu yapılabileceğini düşünüyoruz. Bazı teklifleri değerlendiriyoruz, kesinlikle bu yönde ilerlemek istiyoruz ancak şu anda bundan daha fazlasını söyleyemem" ifadelerini kullandı.

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John Wick'li yapımlar

Keanu Reeves'in baş rolünde oynadığı John Wick serisinin, sonuncusu önümüzdeki Mart ayında sinemalarda gösterime girecek olan dört filmi bulunuyor. Ballerina adlı bir spin-off ve Hotel Continental adlı bir prequel dizisi de geliştirme aşamasında.

Oyunlara gelince; VR platformuna yönelik John Wick Chronicles birinci şahıs nişancı oyunu 2017'de piyasaya sürüldü. Bunu 2019'da çıkış yapan sıra tabanlı taktik strateji oyunu John Wick Hex takip etti. John Wick ayrıca Fortnite ve Payday 2'de konuk karakter olarak yer aldı.

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Lionsgate: Büyük bir John Wick oyunu gelebilir