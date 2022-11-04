Hideo Kojima'nın korku oyunu Overdose'un iki dakikalık oynanış videosu sızdırıldı

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Video oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Hideo Kojima'nın Overdose adlı korku oyunuyla ilgili sızıntılar devam ediyor. Kısa süre önce projenin ekran görüntüleri yayınlanmıştı. Şimdi ise iki dakikalık bir oynanış videosu ortaya çıktı. Söz konusu görüntü bir akıllı telefonla, diğer bir telefonun ekranından çekilmiş gibi gözüküyor.

Görünüşe bakılırsa Overdose, Kojima Productions ve Xbox Game Studios'un ortak projesi ve Xbox ekosistemi için özel olarak hazırlanıyor. Hatta oyun için Microsoft'un bulut teknolojisinden geniş ölçüde yararlanıldığına yönelik bilgiler var. İki şirket arasındaki iş birliği geçtiğimiz yazdan bu yana biliniyor.

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Görüntülerde neler var?

İki dakikalık videoda Death Stranding'de Mama karakterini canlandıran aktris Margaret Qualley yer alıyor. Karanlık koridorlarda ve ofislerde el feneriyle dolaştığını görüyoruz. Her şey üçüncü şahıs bakış açısıyla gerçekleşiyor ancak kaynaklara göre oyuncular isterlerse birinci şahıs bakış açısına geçebilecekler.

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Görüntülerin sonlarına doğru bir varlık belirerek kızı yakındaki bir masanın arkasına saklanmaya zorluyor. Finalde ise kız çığlık atarken ekranda "GAMEOVER" ve "A Hideo Kojima Game OVERDOSE" yazıları beliriyor. Overdose ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil ancak korku temalı oyun Aralık'taki The Game Awards 2022'de duyurulabilir.

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Hideo Kojima'nın korku oyunu Overdose'un oynanış videosu sızdı