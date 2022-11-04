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    Hideo Kojima'nın korku oyunu Overdose'un iki dakikalık oynanış videosu sızdırıldı

    Ünlü oyun yapımcısı Hideo Kojima'nın yeni projesinin üzerindeki sis perdesi yavaş yavaş kalkıyor. Overdose isimli korku oyununun iki dakikalık oynanış videosu internete sızdırıldı.
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    Hideo Kojima'nın korku oyunu Overdose'un oynanış videosu sızdı Tam Boyutta Gör

    Video oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Hideo Kojima'nın Overdose adlı korku oyunuyla ilgili sızıntılar devam ediyor. Kısa süre önce projenin ekran görüntüleri yayınlanmıştı. Şimdi ise iki dakikalık bir oynanış videosu ortaya çıktı. Söz konusu görüntü bir akıllı telefonla, diğer bir telefonun ekranından çekilmiş gibi gözüküyor.

    Görünüşe bakılırsa Overdose, Kojima Productions ve Xbox Game Studios'un ortak projesi ve Xbox ekosistemi için özel olarak hazırlanıyor. Hatta oyun için Microsoft'un bulut teknolojisinden geniş ölçüde yararlanıldığına yönelik bilgiler var. İki şirket arasındaki iş birliği geçtiğimiz yazdan bu yana biliniyor.

    Hideo Kojima'nın korku oyunu Overdose'un oynanış videosu sızdı Tam Boyutta Gör

    Görüntülerde neler var?

    İki dakikalık videoda Death Stranding'de Mama karakterini canlandıran aktris Margaret Qualley yer alıyor. Karanlık koridorlarda ve ofislerde el feneriyle dolaştığını görüyoruz. Her şey üçüncü şahıs bakış açısıyla gerçekleşiyor ancak kaynaklara göre oyuncular isterlerse birinci şahıs bakış açısına geçebilecekler.

    Hideo Kojima'nın korku oyunu Overdose'un oynanış videosu sızdı Tam Boyutta Gör

    Görüntülerin sonlarına doğru bir varlık belirerek kızı yakındaki bir masanın arkasına saklanmaya zorluyor. Finalde ise kız çığlık atarken ekranda "GAMEOVER" ve "A Hideo Kojima Game OVERDOSE" yazıları beliriyor. Overdose ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil ancak korku temalı oyun Aralık'taki The Game Awards 2022'de duyurulabilir.

    Kaynakça https://www.videogameschronicle.com/news/footage-of-hideo-kojimas-unannounced-overdose-has-seemingly-leaked/ https://www.polygon.com/23440326/hideo-kojima-new-game-overdose-leak-margaret-qualley
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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 5 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 20 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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