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    Lityum fiyatları 20 katına çıktı, Tesla üretime girmeyi düşünüyor

    Şarjlı elektronik cihazların her geçen gün artması lityum hammaddesine olan ihtiyacı da tetikledi. Üretim tüketimi karşılayamayınca fiyatlar tarihi zirvelere çıktı. 
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    Lityum
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    Bugün bataryalara olan ihtiyaç eskisinden kat kat daha fazla hale geldi. Bir dönem sadece belirli ürün gruplarında batarya kullanılırken artık akıllı sistemlerden otomotiv sektörüne kadar sayısız alanda bataryalara yer veriliyor. Bu da lityuma olan talebi devasa miktarlarda arttırdı. 

    Lityum fiyatları adeta uçtu

    Dünyanın pek çok bölgesinde lityum kaynağı bulunsa da işleme ve ayrıştırma aşaması önemli bir yatırım gerektirdiği için üretim tarafı kısıtlı. Hal böyle olunca arz ve talep dengesi bozuldu. Böylece lityum kritik bir hammadde haline geldi. 

    2012 yılında ton değeri 4450$ civarında olan lityum ilk sıçramasını 2016 yılında yapmış ve yüzde 60 artışla 8840$ olmuş. Pandemi dönemi ile birlikte talebin düşmesi sonucu 6800$ seviyesine kadar gerileyen fiyatlar bir yıl sonra 3 kat civarı artarak 17 bin dolar olmuş. 2022 yılında ise 4 kat artışla 78 bin dolar seviyesine kadar çıkmış. 

    Pandeminin hafiflemesi ile birlikte batarya ürünlerine olan talep hiç olmadığı kadar arttı. Bu nedenle kısa vadede fiyatların pek düşeceği düşünülmüyor. Elon Musk yaptığı açıklamada fiyatlarda bir iyileşme olmazsa lityum üretimine girme planları olduğunu duyurdu. 2030 yılına kadar ise kurulacak yeni tesislerle üretimin 3 katına çıkacağı tahmin ediliyor. 

    [twitter=https://mobile.twitter.com/stats_feed/status/1512445210097160195]
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 2 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 2 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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    elon musk, Teknoloji Haberleri ve Ev Elektroniği
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