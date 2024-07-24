Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta, şimdiye kadarki en büyük ve en güçlü yapay zeka modelini tanıttı

    Meta, kısa bir süre önce açık kaynaklı Llama 3.1 yapay zekasını tanıttı. Yeni Llama 3.1, OpenAI ve diğer şirketlerin rakiplerinin daha iyi performans göstererek zirveye yerleşiyor.

    Yapay zeka dünyasındaki şirketlerin sayısı artarken ortaya konan ürünler üzerindeki rekabet de şiddetleniyor. Meta, OpenAI’ın aksine açık kaynaklı modelleri ile fark yaratmak isterken kısa bir süre önce Llama 3.1 ile adeta bir deprem yarattı. Yeni tanıtılan Llama 3.1, GPT-4o dahil olmak üzere diğer yapay zekalardan daha iyi performans gösteriyor.

    En büyük ve en güçlü yapay zeka

    Llama 3.1: Şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka modeli Tam Boyutta Gör
    Meta’nın yeni açık kaynaklı modeli Llama 3.1 esasında nisan ayından bu yana bekleniyordu. Firma, orijinal Llama 3 ailesini tanıtırken özel bir şeyin üzerinde çalıştıklarını da söylemişti. Ve şimdi Llama 3.1’in GPT-4o ve Anthropic'in Claude 3.5 Sonnet'i gibi diğer rakiplerini kıyaslamalarda genel olarak geride bırakacak kadar güçlü olduğunu söylüyor.
    Llama 3.1: Şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka modeli Tam Boyutta Gör
    Bu arada Llama tabanlı Meta AI, daha fazla ülkede ve dilde kullanılabilir hale de getirildi ancak halen Türkçe ve Türkiye desteği bulunmuyor. Ek olarak kendinize veya başkasının özelliklerine benzeyen yapay zeka görselleri oluşturabilme özelliği de sisteme ekleniyor. CEO Mark Zuckerberg’e göre Meta AI, yıl bitmeden kullanım açısından ChatGPT’yi geçecek.

    Meta, 405 milyar parametreye ulaştı

    Llama 3.1 ailesi 8B, 70B ve 405B parametreli olacak şekilde üç modelden oluşuyor. 16.000'den fazla Nvidia H100 GPU'ları ile eğitilen modellerin maliyetleri açıklanmıyor ancak bu tip gelişmiş sistemlerin eğitimleri birkaç yüz milyon dolar oluyor.

    Meta, Llama 3.1'in dünyaya yayılmasına yardımcı olmak için Microsoft, Amazon, Google, Nvidia ve Databricks dahil olmak üzere iki düzineden fazla şirketle birlikte çalışarak geliştiricilerin kendi sürümlerini dağıtmalarına yardımcı oluyor. Bununla birlikte firma, üretim noktasında Llama 3.1'in OpenAI'ın GPT-4o'sunda yarı yarıya daha az maliyetli olduğuna belirtiyor. Ayrıca Meta, her biri 70 milyar ve 8 milyar parametre içeren mevcut Llama modellerinin yükseltilmiş sürümlerini de yayınladı. Bu yeni versiyonlar daha güçlü akıl yürütme yeteneklerine sahip.

    Llama 3.1: Şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka modeli Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Meta'nın üretken yapay zekadan sorumlu başkan yardımcısı Ahmad Al-Dahle, diğerleri gibi -onlar kadar erken olmasa da- kaliteli eğitim verisinin bir noktada tükeneceğini söyledi. Meta dahil olmak üzere firmalar, bu sınırı aşmak için yapay zekaları yapay zekaların içerikleriyle eğitmeye başlıyor. Öte yandan Llama 3.1, karmaşık bir sorguya dayalı olarak internetten bilgi almak ve görevlerinizi tamamlamak için art arda birden fazla aracı çağırmak için bir arama motoru API'si ile entegre olabilecek. Modelden bir istatistik yığını isteyip onu tabloya dönüştürmesini istediğinizde de yine web araması yapıp ilgili Python kodunu oluşturup çalıştırabilecek.

    Llama 3.1 ne zaman kullanılacak?

    Llama 3.1: Şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka modeli Tam Boyutta Gör
    Llama 3.1, Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın hemen hemen her bölümünde yer almaya başlayan Meta AI’a eklenecek. Bu haftadan itibaren Llama 3.1'e ilk olarak WhatsApp ve ABD'deki Meta AI web sitesi üzerinden erişilebilecek. Ardından Instagram ve Facebook’a eklenecek. Meta AI, Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca ve İspanyolca dahil olmak üzere yeni dilleri de destekleyecek. Ancak dediğimiz gibi Türkçe ve Türkiye desteği halen yok.

    Llama 3.1'in en gelişmiş 405 milyar parametre modelini Meta AI'da kullanmak ücretsiz olsa da tıpkı OpenAI’ın GPT-4o’da yaptığı gibi bir limite sahip. Kullanıcılar belirli bir limite ulaştığında otomatik olarak 70B parametreli modele geçirilecek. Meta AI ayrıca “Imagine Me” adından yeni bir özelliğe de sahip oluyor. Bu özellik sayesinde yapay zeka, telefonunuzun kamerası ile yüzünüzü tarıyor ve benzerinizi oluşturmanıza izin veriyor. Meta AI önümüzdeki haftalarda Quest başlığına da gelecek ve sesli komut arayüzünün yerini alacak. Meta Ray-Ban gözlüğünde olan yetenekler Quest’lere eklenmiş olunacak.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/7/23/24204055/meta-ai-llama-3-1-open-source-assistant-openai-chatgpt https://ai.meta.com/blog/meta-llama-3-1/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iwallet kart nakite çevirme turbobit hızlı indirme nargile çarpmasına ne iyi gelir numaram gizliden çıkmıyor yoğurt yedikten kaç saat sonra antibiyotik içilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A15
    Samsung Galaxy A15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G3
    Lenovo V15 G3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız