Meta, şimdiye kadarki en büyük ve en güçlü yapay zeka modelini tanıttı

Yapay zeka dünyasındaki şirketlerin sayısı artarken ortaya konan ürünler üzerindeki rekabet de şiddetleniyor. Meta, OpenAI’ın aksine açık kaynaklı modelleri ile fark yaratmak isterken kısa bir süre önce Llama 3.1 ile adeta bir deprem yarattı. Yeni tanıtılan Llama 3.1, GPT-4o dahil olmak üzere diğer yapay zekalardan daha iyi performans gösteriyor.

En büyük ve en güçlü yapay zeka

Tam Boyutta Gör Bu arada Llama tabanlı Meta AI, daha fazla ülkede ve dilde kullanılabilir hale de getirildi ancak halen Türkçe ve Türkiye desteği bulunmuyor. Ek olarak kendinize veya başkasının özelliklerine benzeyen yapay zeka görselleri oluşturabilme özelliği de sisteme ekleniyor. CEO Mark Zuckerberg’e göre Meta AI, yıl bitmeden kullanım açısından ChatGPT’yi geçecek.

Meta, 405 milyar parametreye ulaştı

Llama 3.1 ailesi 8B, 70B ve 405B parametreli olacak şekilde üç modelden oluşuyor. 16.000'den fazla Nvidia H100 GPU'ları ile eğitilen modellerin maliyetleri açıklanmıyor ancak bu tip gelişmiş sistemlerin eğitimleri birkaç yüz milyon dolar oluyor.

Meta, Llama 3.1'in dünyaya yayılmasına yardımcı olmak için Microsoft, Amazon, Google, Nvidia ve Databricks dahil olmak üzere iki düzineden fazla şirketle birlikte çalışarak geliştiricilerin kendi sürümlerini dağıtmalarına yardımcı oluyor. Bununla birlikte firma, üretim noktasında Llama 3.1'in OpenAI'ın GPT-4o'sunda yarı yarıya daha az maliyetli olduğuna belirtiyor. Ayrıca Meta, her biri 70 milyar ve 8 milyar parametre içeren mevcut Llama modellerinin yükseltilmiş sürümlerini de yayınladı. Bu yeni versiyonlar daha güçlü akıl yürütme yeteneklerine sahip.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Meta'nın üretken yapay zekadan sorumlu başkan yardımcısı Ahmad Al-Dahle, diğerleri gibi -onlar kadar erken olmasa da- kaliteli eğitim verisinin bir noktada tükeneceğini söyledi. Meta dahil olmak üzere firmalar, bu sınırı aşmak için yapay zekaları yapay zekaların içerikleriyle eğitmeye başlıyor. Öte yandan Llama 3.1, karmaşık bir sorguya dayalı olarak internetten bilgi almak ve görevlerinizi tamamlamak için art arda birden fazla aracı çağırmak için bir arama motoru API'si ile entegre olabilecek. Modelden bir istatistik yığını isteyip onu tabloya dönüştürmesini istediğinizde de yine web araması yapıp ilgili Python kodunu oluşturup çalıştırabilecek.

Llama 3.1 ne zaman kullanılacak?

Tam Boyutta Gör Llama 3.1, Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın hemen hemen her bölümünde yer almaya başlayan Meta AI’a eklenecek. Bu haftadan itibaren Llama 3.1'e ilk olarak WhatsApp ve ABD'deki Meta AI web sitesi üzerinden erişilebilecek. Ardından Instagram ve Facebook’a eklenecek. Meta AI, Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca ve İspanyolca dahil olmak üzere yeni dilleri de destekleyecek. Ancak dediğimiz gibi Türkçe ve Türkiye desteği halen yok.

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Llama 3.1'in en gelişmiş 405 milyar parametre modelini Meta AI'da kullanmak ücretsiz olsa da tıpkı OpenAI’ın GPT-4o’da yaptığı gibi bir limite sahip. Kullanıcılar belirli bir limite ulaştığında otomatik olarak 70B parametreli modele geçirilecek. Meta AI ayrıca “Imagine Me” adından yeni bir özelliğe de sahip oluyor. Bu özellik sayesinde yapay zeka, telefonunuzun kamerası ile yüzünüzü tarıyor ve benzerinizi oluşturmanıza izin veriyor. Meta AI önümüzdeki haftalarda Quest başlığına da gelecek ve sesli komut arayüzünün yerini alacak. Meta Ray-Ban gözlüğünde olan yetenekler Quest’lere eklenmiş olunacak.

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Llama 3.1: Şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka modeli