Meta, şimdiye kadarki en büyük ve en güçlü yapay zeka modelini tanıttı

- En büyük ve en güçlü yapay zeka
- Meta, 405 milyar parametreye ulaştı
- Llama 3.1 ne zaman kullanılacak?
- Yorumlar
Yapay zeka dünyasındaki şirketlerin sayısı artarken ortaya konan ürünler üzerindeki rekabet de şiddetleniyor. Meta, OpenAI’ın aksine açık kaynaklı modelleri ile fark yaratmak isterken kısa bir süre önce Llama 3.1 ile adeta bir deprem yarattı. Yeni tanıtılan Llama 3.1, GPT-4o dahil olmak üzere diğer yapay zekalardan daha iyi performans gösteriyor.
En büyük ve en güçlü yapay zeka
Meta, 405 milyar parametreye ulaştı
Llama 3.1 ailesi 8B, 70B ve 405B parametreli olacak şekilde üç modelden oluşuyor. 16.000'den fazla Nvidia H100 GPU'ları ile eğitilen modellerin maliyetleri açıklanmıyor ancak bu tip gelişmiş sistemlerin eğitimleri birkaç yüz milyon dolar oluyor.
Meta, Llama 3.1'in dünyaya yayılmasına yardımcı olmak için Microsoft, Amazon, Google, Nvidia ve Databricks dahil olmak üzere iki düzineden fazla şirketle birlikte çalışarak geliştiricilerin kendi sürümlerini dağıtmalarına yardımcı oluyor. Bununla birlikte firma, üretim noktasında Llama 3.1'in OpenAI'ın GPT-4o'sunda yarı yarıya daha az maliyetli olduğuna belirtiyor. Ayrıca Meta, her biri 70 milyar ve 8 milyar parametre içeren mevcut Llama modellerinin yükseltilmiş sürümlerini de yayınladı. Bu yeni versiyonlar daha güçlü akıl yürütme yeteneklerine sahip.
Llama 3.1 ne zaman kullanılacak?
Llama 3.1'in en gelişmiş 405 milyar parametre modelini Meta AI'da kullanmak ücretsiz olsa da tıpkı OpenAI’ın GPT-4o’da yaptığı gibi bir limite sahip. Kullanıcılar belirli bir limite ulaştığında otomatik olarak 70B parametreli modele geçirilecek. Meta AI ayrıca “Imagine Me” adından yeni bir özelliğe de sahip oluyor. Bu özellik sayesinde yapay zeka, telefonunuzun kamerası ile yüzünüzü tarıyor ve benzerinizi oluşturmanıza izin veriyor. Meta AI önümüzdeki haftalarda Quest başlığına da gelecek ve sesli komut arayüzünün yerini alacak. Meta Ray-Ban gözlüğünde olan yetenekler Quest’lere eklenmiş olunacak.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/7/23/24204055/meta-ai-llama-3-1-open-source-assistant-openai-chatgpt https://ai.meta.com/blog/meta-llama-3-1/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.