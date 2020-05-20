Logitech Circle View kamera gizliliğe önem veriyor

Tam Boyutta Gör

Bilgisayar çevre birimleri ve aksesuarları ile yakından tanıdığımız Logitech ayrıca kamera tarafında da oldukça başarılı. Son tanıtılan Logitech Circle View adındaki ev kamerası gizliliğe önem veren özelliklerle donatılmış.

Logitech Circle View özellikleri ve fiyatı

Logitech Circle View ev kamerası biraz daha Apple HomeKit odaklı hazırlanmış. Bu bakımdan fonksiyonlarını kullanabilmek için Apple akıllı ev sistemlerini yöneten telefon veya tablet gibi bir cihaza ihtiyacınız var.

İlginizi Çekebilir

Logitech StreamCam yayıncılığa yeni başlayanları hedefliyor

Ayrıca Bkz. "Sony IMX500 sensöründe Microsoft Azure imzası"

Dairesel bir tasarıma sahip olan Logitech Circle View, Full HD video kaydı yapabiliyor ve 180 derecelik geniş bir görüş açısı var. Kızılötesi görüntü de yakalayabilen kamera WiFi 2.4GHz üzerinden veri aktarabiliyor.

Kamera ile yakalanan görüntüler eğer kotanız varsa iCloud üzerine yüklenebiliyor. USB kablosu sayesinde bir şarj istasyonuna bağlayarak istediğiniz yere kurabilme imkanınız oluyor. Kamera IP64 ile su sıçramalarına dayanıklı.

Gizlilik tarafında kamera kısmının aşağı doğru elinizle eğerek görüntüyü kapatabilme özelliği var. Diğer taraftan kamerayı tamamen kapatabilen bir tuş ile anında tüm kaydı durdurabiliyorsunuz. Şimdilik Android desteğinin olmadığı Logitech Circle View modeli 160$ fiyat etiketine sahip.

https://www.gizmochina.com/2020/05/19/logitech-circle-view-camera-with-built-in-privacy-controls-launched-for-160/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.