Logitech yeni kablosuz oyuncu kulaklığını duyurdu

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Oyuncular için Android tabanlı konsolunu duyuran Logitech markasının bunun yanında pek çok ekipmanı da vardı. Logitech G Astro A30 kablosuz oyuncu kulaklığı premium kullanıcıları hedefliyor.

Logitech G Astro A30 özellikleri ve fiyatı

Logitech G Astro A30 kulaklık modeli güçlü 40mm sürücüler ile donatılmış. Ayrılabilir mikrofon ile berrak sohbetler mümkün olurken gürültü engelleme konusunda bir bilgi verilmemiş.

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Firmanın LIGHTSPEED 2.4 GHz adaptörü ile gecikmesiz ses aktarımı sağlanırken Bluetooth ve 3.5mm aux kablo seçenekleri de sunulmuş. Böylece mobil, PC ve konsollarda rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Tek şarjda 27 saate varan kullanım süreleri ile uzun seanslarda tecrübe kesintiye uğramıyor. Logitech G Astro A30 kablosuz kulaklık 230$ gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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Logitech G Astro A30 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı