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    Logitech UE DROPS kulaklık özel bir üretim süreci ile geliyor

    Logitech UE DROPS tam kablosuz kulaklık modeli tüketicinin kulak yapısına göre özel olarak üretim yapıldığı için sektörde rakiplerinden oldukça farklılaşıyor.   
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    Logitech UE DROPS
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    Bugün elektronik cihaz satın alırken genelde bize en uygun olanı seçerek karar veriyoruz. Kişiye özel elektronik cihaz üretimi ise biraz zahmetli ve maliyetli bir süreç oluyor. Bu bakımdan genel işleyiş bu şekilde.

    Logitech UE DROPS çok özel

    Logitech UE DROPS tam kablosuz kulaklık ise farklı bir sürece imza atıyor. Ultimate Ears iştiraki ile geliştirilen kulaklık modeli kullanıcının kulağına göre şekillendiriliyor. Önce kullanıcıya FitKit seti gönderiliyor ve kulağının kalıbı alınıyor. Uygulama üzerine bu kalıp yükleniyor ve kulağına uygun bir şekilde el yapımı olarak ürün hazırlanıyor.

    9.2mm dinamik sürücüler kullanan kulaklık etkileyici bir gürültü engelleme oranına sahip. Tek şarj ile 8 saate kadar kullanılabilen kulaklık, kutusu ile beraber 22 saate çıkıyor. Logitech UE DROPS kulaklık modeli 449$ olarak satılacak.

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    billy brown 6 saat önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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