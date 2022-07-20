Logitech UE DROPS kulaklık özel bir üretim süreci ile geliyor

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Bugün elektronik cihaz satın alırken genelde bize en uygun olanı seçerek karar veriyoruz. Kişiye özel elektronik cihaz üretimi ise biraz zahmetli ve maliyetli bir süreç oluyor. Bu bakımdan genel işleyiş bu şekilde.

Logitech UE DROPS çok özel

Logitech UE DROPS tam kablosuz kulaklık ise farklı bir sürece imza atıyor. Ultimate Ears iştiraki ile geliştirilen kulaklık modeli kullanıcının kulağına göre şekillendiriliyor. Önce kullanıcıya FitKit seti gönderiliyor ve kulağının kalıbı alınıyor. Uygulama üzerine bu kalıp yükleniyor ve kulağına uygun bir şekilde el yapımı olarak ürün hazırlanıyor.

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9.2mm dinamik sürücüler kullanan kulaklık etkileyici bir gürültü engelleme oranına sahip. Tek şarj ile 8 saate kadar kullanılabilen kulaklık, kutusu ile beraber 22 saate çıkıyor. Logitech UE DROPS kulaklık modeli 449$ olarak satılacak.

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Logitech UE DROPS tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı