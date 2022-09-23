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    Logitech G Fits pasif gürültü engelleme ile geliyor

    Logitech G Fits tam kablosuz kulaklık modeli kulak yapınıza göre silikon uçlarını otomatik olarak sertleştirerek en uygun şekle getiriyor. Logitech G Fits özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Logitech G Fits
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    Bu hafta birbirinden iddialı oyuncu ekipmanlarını duyuran Logitech iş kulaklığa gelince biraz iddiadan uzak kaldı. Hem kulak üstü hem de kulak içi kulaklıklarında ne yazık ki aktif gürültü engelleme yer almıyor.

    Logitech G Fits özellikleri ve fiyatı

    Logitech G Fits kulaklık modeli sektörde ilk kez LIGHTSPEED bağlantı teknolojisine yer veriyor. Uyumlu adaptör ile çok düşük gecikme süreleri elde edilebiliyor. Kullanıcılar isterse Bluetooth bağlantısını da kullanabiliyor. Çift mikrofon görüşmeleri berrak hale getiriyor.

    Lightform teknolojisi ise LED modüllerini kullanarak silikon uçların kulak içine en uygun yapıya kavuşana kadar sıkılaştırıyor. Mobil uygulama üzerinden yapılan bu işlem 60 saniye sürüyor.

    Logitech G Fits kulaklık LIGHTSPEED ile 7 saate kadar kullanılıyor. Bluetooth ise 10 saati buluyor. Kutusu tam bir şarj döngüsü sunuyor. Pasif aktüf gürültü engelleme kullanan Logitech G Fits kulaklık modeli 229$ fiyat etiketine sahip.

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    M
    makine26 3 gün önce

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