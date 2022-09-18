Logitech, hızlı şarj özelliğine sahip yeni kablosuz kulaklığını tanıttı

Logitech ZONE VIBE 100 kablosuz kulaklık, hafızalı sünger ve yumuşak örgü kumaştan kulaklık başlıklarıyla rahatlık sunuyor. Tek şarjla 20 saate kadar müzik dinleme, 18 saat konuşma süresi sunan kulaklık, hızlı şarj özelliğiyle 5 dakika şarjla 1 saat çalma süresi sunuyor.

Tecno Pop 6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Logitech’in yeni kablosuz kulaklık modeli, sahip olduğu 40mm’lik hoparlör sürücü birimiyle baslar derinden geliyor, tizler net, bozulma yok denilecek seviyede. LogiTune uygulamasıyla ekolayzır ayarı vs. kolayca yapılabiliyor. Kulaklığın her iki yanında, müzik çalma ve duraklatma, arama yapma ve sonlandırma, ses seviyesini ayarlama ve Bluetooth eşleştirme için kontroller yer alıyor.

Logitech, Zone Vibe 100’ün çoğu kulak üstü kulaklıktan daha hafif olduğunu, yumuşak örgü kumaş sayesinde uzun süreli kullanımda keyifli bir konfor sunduğunu söylüyor. Logitech, çevre korumaya verdiği önemin altını çiziyor. Kulaklık, %25 oranında geri dönüştürülebilir plastikten üretilmiş.

Logitech ZONE VIBE 100 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Boyutlar ve Ağırlık: 183 mm x 169.7 mm x 73 mm, 185 g

Mikrofon: Yönlü hüzmeleme ve DSP ile çok yönlü MEMS mikrofonları, 100 ~ 8KHz frekans yanıtı

Sürücü boyutu: 40mm

Pil: 18 saate kadar konuşma, 20 saate kadar dinleme süresi

Kablo: USB-C şarj kablosu (1.5m)

Bağlantı: Kablosuz, Bluetooth 5.2 (30m’ye kadar)

Renk: Pembe ve gri

Logitech ZONE VIBE 100 fiyatı

Zone VIBE 100 kablosuz kulaklık, 100 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Kulaklığın beyaz ve pembe renk seçenekleri bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Logitech ZONE VIBE 100 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı