Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Logitech, hızlı şarj özelliğine sahip yeni kablosuz kulaklığını tanıttı

    Logitech, hem ofis hem de evden çalışanlar için hafif, kablosuz kulaklığını tanıttı. Logitech ZONE VIBE 100 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.               
    Oy Ver

    Logitech ZONE VIBE 100 kablosuz kulaklık

    Logitech ZONE VIBE 100 kablosuz kulaklık, hafızalı sünger ve yumuşak örgü kumaştan kulaklık başlıklarıyla rahatlık sunuyor. Tek şarjla 20 saate kadar müzik dinleme, 18 saat konuşma süresi sunan kulaklık, hızlı şarj özelliğiyle 5 dakika şarjla 1 saat çalma süresi sunuyor.

    Logitech’in yeni kablosuz kulaklık modeli, sahip olduğu 40mm’lik hoparlör sürücü birimiyle baslar derinden geliyor, tizler net, bozulma yok denilecek seviyede. LogiTune uygulamasıyla ekolayzır ayarı vs. kolayca yapılabiliyor. Kulaklığın her iki yanında, müzik çalma ve duraklatma, arama yapma ve sonlandırma, ses seviyesini ayarlama ve Bluetooth eşleştirme için kontroller yer alıyor.

    Logitech, Zone Vibe 100’ün çoğu kulak üstü kulaklıktan daha hafif olduğunu, yumuşak örgü kumaş sayesinde uzun süreli kullanımda keyifli bir konfor sunduğunu söylüyor. Logitech, çevre korumaya verdiği önemin altını çiziyor. Kulaklık, %25 oranında geri dönüştürülebilir plastikten üretilmiş.

    Logitech ZONE VIBE 100 özellikleri

    Logitech ZONE VIBE 100 özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    • Boyutlar ve Ağırlık: 183 mm x 169.7 mm x 73 mm, 185 g
    • Mikrofon: Yönlü hüzmeleme ve DSP ile çok yönlü MEMS mikrofonları, 100 ~ 8KHz frekans yanıtı
    • Sürücü boyutu: 40mm
    • Pil: 18 saate kadar konuşma, 20 saate kadar dinleme süresi
    • Kablo: USB-C şarj kablosu (1.5m)
    • Bağlantı: Kablosuz, Bluetooth 5.2 (30m’ye kadar)
    • Renk: Pembe ve gri

    Logitech ZONE VIBE 100 fiyatı

    Zone VIBE 100 kablosuz kulaklık, 100 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Kulaklığın beyaz ve pembe renk seçenekleri bulunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Peugeot E-308

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız