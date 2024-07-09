Xiaomi, fiyat performans odaklı kulaklığı Redmi Buds 5C'yi tanıttı

Redmi Buds 5C özellikleri
IP54 sertifikasıyla toza ve su sıçramasına karşı dayanıklı olan Redmi Buds 5C, kulaklık başına 7,5 saat pil ömrü, kutusuyla birlikte 36 saat pil ömrü sunuyor. Bluetooth 5.3 bağlantı desteğiyle, düşük güç tüketimi ve kararlı bağlantı sunan kablosuz kulaklık, 60 ms'lik düşük gecikme modu, Google Fast Pair desteği ve aynı anda iki cihaza bağlanabilme özellikleriyle üst seviye modern kulaklıklarda var olan özellikleri bünyesinde barındırıyor.
Senfoni Mavisi, Bas Beyazı ve Akustik Siyah renk seçenekleriyle 20 Temmuz'da Hindistan'da satışa sunulacak olan Redmi Buds 5C, 24 dolar fiyat etiketiyle hayli iddialı.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/07/09/redmi-5c-launched-india/ https://www.mi.com/in/product/redmi-buds-5c/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.