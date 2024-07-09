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    Xiaomi, fiyat performans odaklı kulaklığı Redmi Buds 5C'yi tanıttı

    Xiaomi, fiyat performans odaklı kablosuz kulaklığı Redmi Buds 5C'yi tanıttı. 40dB hibrit aktif gürültü engelleme ve aynı anda iki cihaza bağlanma gibi özelliklerle dikkat çeken kulaklık neler sunuyor?
    Xiaomi, fiyat performans odaklı Redmi Buds 5C'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markası Redmi, bugün yaptığı tanıtımla Redmi 13 5G akıllı telefonuyla beraber yeni TWS kulaklığı Redmi Buds 5C'yi de piyasaya sundu. Buds 5C, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Buds 5 ve Buds 5A'yı içeren Redmi Buds 5 serisinin en son üyesi. Kulaklık neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Redmi Buds 5C özellikleri

    Xiaomi, fiyat performans odaklı Redmi Buds 5C'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Redmi Buds 5C, diğer iki Buds 5 modeliyle aynı gövdeye ve aynı kulak içi tasarıma sahip. 12,4 mm titanyum sürücülerle donatılan kulaklık, 40dB hibrit aktif gürültü engelleme özelliğini barındırıyor. Bunun yanında çevredeki sesleri duymaya yarayan şeffaflık modu, dört mikrofonla telefon görüşmelerinde AI destekli gürültü engelleme özelliğine de sahip. 

    IP54 sertifikasıyla toza ve su sıçramasına karşı dayanıklı olan Redmi Buds 5C, kulaklık başına 7,5 saat pil ömrü, kutusuyla birlikte 36 saat pil ömrü sunuyor. Bluetooth 5.3 bağlantı desteğiyle, düşük güç tüketimi ve kararlı bağlantı sunan kablosuz kulaklık, 60 ms'lik düşük gecikme modu, Google Fast Pair desteği ve aynı anda iki cihaza bağlanabilme özellikleriyle üst seviye modern kulaklıklarda var olan özellikleri bünyesinde barındırıyor.

    Senfoni Mavisi, Bas Beyazı ve Akustik Siyah renk seçenekleriyle 20 Temmuz'da Hindistan'da satışa sunulacak olan Redmi Buds 5C, 24 dolar fiyat etiketiyle hayli iddialı.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/07/09/redmi-5c-launched-india/ https://www.mi.com/in/product/redmi-buds-5c/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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