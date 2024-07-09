Xiaomi, fiyat performans odaklı kulaklığı Redmi Buds 5C'yi tanıttı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markası Redmi, bugün yaptığı tanıtımla Redmi 13 5G akıllı telefonuyla beraber yeni TWS kulaklığı Redmi Buds 5C'yi de piyasaya sundu. Buds 5C, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Buds 5 ve Buds 5A'yı içeren Redmi Buds 5 serisinin en son üyesi. Kulaklık neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Redmi Buds 5C özellikleri

Tam Boyutta Gör Redmi Buds 5C, diğer iki Buds 5 modeliyle aynı gövdeye ve aynı kulak içi tasarıma sahip. 12,4 mm titanyum sürücülerle donatılan kulaklık, 40dB hibrit aktif gürültü engelleme özelliğini barındırıyor. Bunun yanında çevredeki sesleri duymaya yarayan şeffaflık modu, dört mikrofonla telefon görüşmelerinde AI destekli gürültü engelleme özelliğine de sahip.

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IP54 sertifikasıyla toza ve su sıçramasına karşı dayanıklı olan Redmi Buds 5C, kulaklık başına 7,5 saat pil ömrü, kutusuyla birlikte 36 saat pil ömrü sunuyor. Bluetooth 5.3 bağlantı desteğiyle, düşük güç tüketimi ve kararlı bağlantı sunan kablosuz kulaklık, 60 ms'lik düşük gecikme modu, Google Fast Pair desteği ve aynı anda iki cihaza bağlanabilme özellikleriyle üst seviye modern kulaklıklarda var olan özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Senfoni Mavisi, Bas Beyazı ve Akustik Siyah renk seçenekleriyle 20 Temmuz'da Hindistan'da satışa sunulacak olan Redmi Buds 5C, 24 dolar fiyat etiketiyle hayli iddialı.

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Xiaomi, fiyat performans odaklı Redmi Buds 5C'yi tanıttı