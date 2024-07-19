Samsung Galaxy Buds 3 Pro kalite sorunları nedeniyle ertelendi

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Tam Boyutta Gör Samsung’un mevcut serideki en iyi kulaklık olarak gösterilen Galaxy Buds 3 Pro modeline nazar değdi. Kalite sorunları tespit edilen tam kablosuz kulaklık modelinin piyasaya çıkışı yaklaşık 1 ay ertelenmiş durumda.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro ne zaman çıkacak?

Gelen bilgilere göre Samsung Galaxy Buds 3 Pro kulaklık modelinin silikon uçlarında bir hata tespit edildi. Silikon uç çıkarılmak istendiğinde yırtılıyor ve tekrar kullanılamıyor. Kullanıcı bu nedenle farklı boyutlardaki yedekleri tercih etmek zorunda kalıyor.

Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro ön incelemesi! 1 hf. önce eklendi

Samsung ön siparişten ürünü alan müşterilerine silikon uçların nasıl çıkarılması gerektiğine dair bir rehber yayınladı. Ayrıca muhtemel bir iade veya teknik destek için yetkili servislere gidebileceklerini de belirtti. Ortaya çıkan sorunlar nedeniyle Samsung Galaxy Buds 3 Pro kulaklıkların çıkışı 28 Ağustos tarihine kadar kaydırılmış durumda.

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Samsung Galaxy Buds 3 Pro sorunlarla başladı