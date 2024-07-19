Xiaomi Buds 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Buds 5 özellikleri ile neler sunuyor?
Xiaomi Buds 5, 11mm sürücülerle donatılmış. Çevredeki gürültüyü filtrelemek için aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor ve her kulaklıkta arama kalitesini artıran yapay zeka gürültü engelleme özelliğine sahip üç dahili mikrofon bulunuyor. Kulak içi kulaklık, herhangi bir sıkıştırma olmadan orijinal kalitede ses sağlayan Qualcomm aptX Lossless özelliğine sahip. Xiaomi, özelleştirilmiş ve çeşitli ses efektleri için Harman'ın Golden Ear ekibiyle birlikte çalıştığını söylüyor. Kulaklık, aynı zamanda uzamsal ses deneyimi sunuyor. Uyumlu Xiaomi telefona bağlandığında Dolby Atmos’u da destekliyor.
Xiaomi Buds 5, 480mAh bataryadan güç alıyor. Bu pil, 6.5 saate kadar kullanım sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte 39 saate kadar kullanabiliyorsunuz. AirPods ve diğer kulaklıklarda olduğu gibi şarj kutusunu açtığınızda eşleştirme ekranı çıkıyor. Kulaklığı aynı anda iki cihaza bağlayabiliyorsunuz.
Xiaomi Buds 5 fiyatı ne kadar?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.