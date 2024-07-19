Tam Boyutta Gör Xiaomi, 19 Temmuz’da büyük bir etkinlik düzenledi. Yeni katlanabilir telefonlar Xiaomi Mix Flip 4 ve Mix Fold 4 ile birlikte uygun fiyatlı akıllı bileklik Xiaomi Band 9, titanyum gövdeli akıllı saat Xiaomi Watch S4 Sport ve uzamsal ses özelliğine sahip Xiaomi Buds 5 TWS kulaklık tanıtıldı. Xiaomi Buds 5, 2022'de piyasaya sürülen Buds 4'ün halefi olarak geliyor. Xiaomi’nin yeni kulaklığı özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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Xiaomi Buds 5 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi Buds 5, parlak gövde, mat dokulu kulaklık kısmıyla çift tonlu bir tasarıma sahip. TWS kulaklık, kulağın eğimine rahatça oturacak şekilde tasarlanmış. IP54 sertifikasına sahip olmasıyla toza ve suya dayanıklı. Kulaklık, çeşitli işlevleri gerçekleştirmek için akıllı kontrollerle geliyor. Ayrıca tek dokunuşla içerik özetleri oluşturabiliyor.

Xiaomi Buds 5, 11mm sürücülerle donatılmış. Çevredeki gürültüyü filtrelemek için aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor ve her kulaklıkta arama kalitesini artıran yapay zeka gürültü engelleme özelliğine sahip üç dahili mikrofon bulunuyor. Kulak içi kulaklık, herhangi bir sıkıştırma olmadan orijinal kalitede ses sağlayan Qualcomm aptX Lossless özelliğine sahip. Xiaomi, özelleştirilmiş ve çeşitli ses efektleri için Harman'ın Golden Ear ekibiyle birlikte çalıştığını söylüyor. Kulaklık, aynı zamanda uzamsal ses deneyimi sunuyor. Uyumlu Xiaomi telefona bağlandığında Dolby Atmos’u da destekliyor.

Xiaomi Buds 5, 480mAh bataryadan güç alıyor. Bu pil, 6.5 saate kadar kullanım sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte 39 saate kadar kullanabiliyorsunuz. AirPods ve diğer kulaklıklarda olduğu gibi şarj kutusunu açtığınızda eşleştirme ekranı çıkıyor. Kulaklığı aynı anda iki cihaza bağlayabiliyorsunuz.

Xiaomi Buds 5 fiyatı ne kadar?

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Xiaomi Buds 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı