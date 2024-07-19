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    Xiaomi Buds 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Lei Jun'un sunumuyla gerçekleşen yaz etkinliğinde Xiaomi, yeni cihazlarını tanıttı. Bunlardan biri de; aptX kayıpsız ve uzamsal ses özelliğine sahip kablosuz kulak içi kulaklık modeli Xiaomi Buds 5.
    Xiaomi Buds 5 kulaklık özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 19 Temmuz’da büyük bir etkinlik düzenledi. Yeni katlanabilir telefonlar Xiaomi Mix Flip 4 ve Mix Fold 4 ile birlikte uygun fiyatlı akıllı bileklik Xiaomi Band 9, titanyum gövdeli akıllı saat Xiaomi Watch S4 Sport ve uzamsal ses özelliğine sahip Xiaomi Buds 5 TWS kulaklık tanıtıldı. Xiaomi Buds 5, 2022'de piyasaya sürülen Buds 4'ün halefi olarak geliyor. Xiaomi’nin yeni kulaklığı özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Xiaomi Buds 5 özellikleri ile neler sunuyor?

    Xiaomi Buds 5 kulaklık özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Buds 5, parlak gövde, mat dokulu kulaklık kısmıyla çift tonlu bir tasarıma sahip. TWS kulaklık, kulağın eğimine rahatça oturacak şekilde tasarlanmış. IP54 sertifikasına sahip olmasıyla toza ve suya dayanıklı. Kulaklık, çeşitli işlevleri gerçekleştirmek için akıllı kontrollerle geliyor. Ayrıca tek dokunuşla içerik özetleri oluşturabiliyor.

    Xiaomi Buds 5, 11mm sürücülerle donatılmış. Çevredeki gürültüyü filtrelemek için aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor ve her kulaklıkta arama kalitesini artıran yapay zeka gürültü engelleme özelliğine sahip üç dahili mikrofon bulunuyor. Kulak içi kulaklık, herhangi bir sıkıştırma olmadan orijinal kalitede ses sağlayan Qualcomm aptX Lossless özelliğine sahip. Xiaomi, özelleştirilmiş ve çeşitli ses efektleri için Harman'ın Golden Ear ekibiyle birlikte çalıştığını söylüyor. Kulaklık, aynı zamanda uzamsal ses deneyimi sunuyor. Uyumlu Xiaomi telefona bağlandığında Dolby Atmos’u da destekliyor.

    Xiaomi Buds 5, 480mAh bataryadan güç alıyor. Bu pil, 6.5 saate kadar kullanım sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte 39 saate kadar kullanabiliyorsunuz.  AirPods ve diğer kulaklıklarda olduğu gibi şarj kutusunu açtığınızda eşleştirme ekranı çıkıyor. Kulaklığı aynı anda iki cihaza bağlayabiliyorsunuz.

    Xiaomi Buds 5 fiyatı ne kadar?

    Xiaomi Buds 5 kulaklık fiyatı kaç dolar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Buds 5, 96 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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