Logitech'ten pil değiştirmeyi unutturacak kablosuz fare: Marathon Mouse M705

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Klavye ve fare denildiği zaman akla gelen ilk firmalardan biri olan Logitech, Marathon M705 adını verdiği kablosuz fare ile kullanıcılara pil değiştirmeyi unutturacaklarını iddia ediyor. Logitech, Marathon M705 kablosuz farenin bir çift pil ile 3 yıla varan kullanım süresi sunabileceğini belirtti. Mini USB girişine sahip olan kablosuz fare'nin Lazer tarama sistemi ile fare'nin kullanımına performans katacağını belirtiliyor. Marathon M705 kablosuz farede bulunan gösterge ile pil durumu kontrol edilebiliyor.
Logitech'in uzun pil ömrü sunan kablosuz faresi Marathon M705'in 79$ fiyat etiketiyle satılacağı belirtildi.
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Bir süre bu fiyattan gider
sallantıya göre mouse ayarı diye bişi varmı yaa
bendede var iki gün kullanıp kaldırdım bir mouse bu kadar sinir bozucu olur pil çok sorun değilki sarjlı hybrid pil denen bişi var keşke iki ay gitsede pili adam gibi bir mouse olsa
Belli bir alışma süresi gerektiren bir mause..Bende ilk başta yadırgadım mausu ama alıştım ayrıca pad le kullanılırsa mause uçuyor o'nuda belirteyim.Microsoft ayda 1 duracell pil yiyordu ve 1 yıl sonunda alıcısı görmemeye başladı şuan mesela serviste Allah bilir ne diyecekler?Kullanıcı hatası falan derlerse bize girmiş olacak 75 TL yazık günah bizede ama..resmen enayi yerine koymuş olacaklar..Mause o kadar kötü değil dediğim gibi kesinlikle pad le kullanın..ben razer den pad aldım birde..
G500 mü? şöyle anlatmaya başlıyım ben mouse sağ el için yapılmıs eli tam kavrıyo irice bir mouse hyper fast scroll var mouse da çok iyi konumlandırlmş 5 tane programlanabilir tuşu var oyuncular için gerçektende iyi bir mouse hafif dersen eğer eklemen için yanında ağırlıklarıda veriyorlar ayrıca bu mouse 5700dpi bnce oyuncu için yeterli benm en çok hoşuma giden ise kavrama yüzeyi eli kesinlkle terletmez çnkü kaygan bir zemin değil tavsiyemdir.
yani bakalım bnm baya oldu daha bir diş bile inmedi set pointten takip edıyorum ama şöle birsey var sürekli kapatıyorum açık unutmuyorum hiç ve gunde 6 7 saat max çalışması ondan belkı bnmki gider 3 yıl gider
Hocam dolan piller bekledikçe kendi kendine tükenir. Mouse'un içine takmadan dışarıda bıraksanız dahi 3 yıl dayanmaz. Dolan piller fotoğraf makinesi gibi pili çabuk bitiren cihazlar için uygun.
Mouse için kaliteli alkalin pillerden almanızı tavsiye ederim. 10 ay bile çok uzun bir süre zaten, ne gerek var. Dolan piller ortalama 3 kat pahalı desek 30 ayda kendini amorti eder. 2,5 sene eder o zamana kadar da pilin ömrü bitmiş olur, yenisini almanız gerekir alkaline pille aynı hesaba gelir.
Daha önce kullandığım 1 yıl ömürlü yazan Logitech v450 6 aydan fazla gidiyordu, M705'i de en azından 1,5 yıl gider diye aldım ama bakalım. Vatan Bilgisayar açılışı vardı Denizli'de kampanyalı 43 TL'ye aldım.
benim anlamadığım sen setpoint programında gün sayısını nasıl gördün? orada sadece good low vs yazar...
Ama M705 i kimseye tavsiye etmem son derece sıkıntılı bir mouse bana göre geri ,verip kurtulabildiğime seviniyorum
eğer dediğiniz gibiyse ki benim pilim oldukça uzun sure dayanmıstı bu model değildi tabi ama araştırmalarımda gördümki birçok sey pil ömrünü etkiliyo mesela günde kaçsaat kullanıyrsunuz ne tarz seylerde kullanıyrsunuz web mı oyun mu vs veya arkasından kapatıyrmusunz hangi pilleri kullanıyrsunuz bnlara dıkkat edersenız eğer gerçekten 3 yıla yakın kullanma elde edersiniz benm mouse da 18 aydı bn 18 aya yakın kullandım...