Logitech'ten pil değiştirmeyi unutturacak kablosuz fare: Marathon Mouse M705

Klavye ve fare denildiği zaman akla gelen ilk firmalardan biri olan Logitech, Marathon M705 adını verdiği kablosuz fare ile kullanıcılara pil değiştirmeyi unutturacaklarını iddia ediyor. Logitech, Marathon M705 kablosuz farenin bir çift pil ile 3 yıla varan kullanım süresi sunabileceğini belirtti. Mini USB girişine sahip olan kablosuz fare'nin Lazer tarama sistemi ile fare'nin kullanımına performans katacağını belirtiliyor. Marathon M705 kablosuz farede bulunan gösterge ile pil durumu kontrol edilebiliyor.

Logitech'in uzun pil ömrü sunan kablosuz faresi Marathon M705'in 79$ fiyat etiketiyle satılacağı belirtildi.