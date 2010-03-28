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Logitech'ten pil değiştirmeyi unutturacak kablosuz fare: Marathon Mouse M705

Dünya'nın önde gelen bilgisayar aksesuar üreticilerinden Logitech, çok uzun pil ömrü vaadeden kablosuz faresi Marathon M705'i tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
43b
1
80
İşlemci
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Klavye ve fare denildiği zaman akla gelen ilk firmalardan biri olan Logitech, Marathon M705 adını verdiği kablosuz fare ile kullanıcılara pil değiştirmeyi unutturacaklarını iddia ediyor. Logitech, Marathon M705 kablosuz farenin bir çift pil ile 3 yıla varan kullanım süresi sunabileceğini belirtti. Mini USB girişine sahip olan kablosuz fare'nin Lazer tarama sistemi ile fare'nin kullanımına performans katacağını belirtiliyor. Marathon M705 kablosuz farede bulunan gösterge ile pil durumu kontrol edilebiliyor.

Logitech'in uzun pil ömrü sunan kablosuz faresi Marathon M705'in 79$ fiyat etiketiyle satılacağı belirtildi.


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DH Misafiri 4 yıl
2011 Mart ayında 60 liraya aldım. 1,5 ay önce pil bitmek üzere diye kırmızı yakmaya başladı ama hala takılmadan çalışmaya devam ediyor ilk pilleri ile. Günde ortalama 10 saat kullanıyorum fareyi. Tek kötü yanı her zeminde gitmemesi. Mousepad'a bağlı yaşıyorsunuz.
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kidmaer 5 yıl
2011 Mart ayında 60 liraya aldım. 1,5 ay önce pil bitmek üzere diye kırmızı yakmaya başladı ama hala takılmadan çalışmaya devam ediyor ilk pilleri ile. Günde ortalama 10 saat kullanıyorum fareyi. Tek kötü yanı her zeminde gitmemesi. Mousepad'a bağlı yaşıyorsunuz.
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DH Misafiri 7 yıl
ben logitech m305 wiriles laser fare aldım. 1 hafta oldu bir sıkıntı yaşamadım. dikkat edin orjinal pili 15 Amper yani normal bir pile kıyaslanmayacak kadar kapasitesi yüksek bir pil. siz normal pil takarsanız tabiki daha az gidecektir.piyasa fiyatı teki 3 dolar elektronikçilerden isteyebilirsiniz elinde yoksada getirtir.ayrıca mesafe olarakta başarılı diyebilirim
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Nétwork 7 yıl
İlk sayfada 7-8 ay önce yazmışım şu tarih itibariyle tam 13 ay olmuş. Mayıs 2011'de almıştım. Pil hala aynı.
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DH Misafiri 8 yıl
bende bu mouse dan almayı düşünüyorum ama bu yandaki tuşların görevleri değiştririlebiliormuyuz?Veya bu tuşlara kendimiz makro oluşturabliyormuyuz tuşlara set pointte?
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cell_man82 8 yıl
elektroworld da bugün 59.90 TL idi
Bir süre bu fiyattan gider
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DH Misafiri 8 yıl
Beş para etmez bir mouse microsoft un gözünü seveyim
sallantıya göre mouse ayarı diye bişi varmı yaa
bendede var iki gün kullanıp kaldırdım bir mouse bu kadar sinir bozucu olur pil çok sorun değilki sarjlı hybrid pil denen bişi var keşke iki ay gitsede pili adam gibi bir mouse olsa
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KMLSNY 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Beş para etmez bir mouse microsoft un gözünü seveyim
sallantıya göre mouse ayarı diye bişi varmı yaa
bendede var iki gün kullanıp kaldırdım bir mouse bu kadar sinir bozucu olur pil çok sorun değilki sarjlı hybrid pil denen bişi var keşke iki ay gitsede pili adam gibi bir mouse olsa

Belli bir alışma süresi gerektiren bir mause..Bende ilk başta yadırgadım mausu ama alıştım ayrıca pad le kullanılırsa mause uçuyor o'nuda belirteyim.Microsoft ayda 1 duracell pil yiyordu ve 1 yıl sonunda alıcısı görmemeye başladı şuan mesela serviste Allah bilir ne diyecekler?Kullanıcı hatası falan derlerse bize girmiş olacak 75 TL yazık günah bizede ama..resmen enayi yerine koymuş olacaklar..Mause o kadar kötü değil dediğim gibi kesinlikle pad le kullanın..ben razer den pad aldım birde..
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colonel_215 8 yıl
Arkadaslar bende de bu mouse var, gecen sene Haziran'da aldım ve hala icinden çıkan pillerle gidiyor (günde 10-15 saat kullanım)
. Yalnız mousedan pek memnun değilim. Hassasiyet oldukça kötü. Yani söyle diyeyim kablolu optik mouse um daha iyi algılıyordu. O derece. Hele hele a4 tech. X-750bf kablolu lazer mouse um fark atıyor algılama konusunda. Ben de fps oyunlarinda falan kendime güvendiğim icin daha iyi mouse lazım ama bu saydıklarım bütün kablosuz mouselarin sorunu galiba. Logitech G500 almayı düşünüyorum, herhangi bi fikri olan var mı bu mouse konusunda?
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birolmth 8 yıl

colonel_215

Arkadaslar bende de bu mouse var, gecen sene Haziran'da aldım ve hala icinden çıkan pillerle gidiyor (günde 10-15 saat kullanım)
. Yalnız mousedan pek memnun değilim. Hassasiyet oldukça kötü. Yani söyle diyeyim kablolu optik mouse um daha iyi algılıyordu. O derece. Hele hele a4 tech. X-750bf kablolu lazer mouse um fark atıyor algılama konusunda. Ben de fps oyunlarinda falan kendime güvendiğim icin daha iyi mouse lazım ama bu saydıklarım bütün kablosuz mouselarin sorunu galiba. Logitech G500 almayı düşünüyorum, herhangi bi fikri olan var mı bu mouse konusunda?


G500 mü? şöyle anlatmaya başlıyım ben mouse sağ el için yapılmıs eli tam kavrıyo irice bir mouse hyper fast scroll var mouse da çok iyi konumlandırlmş 5 tane programlanabilir tuşu var oyuncular için gerçektende iyi bir mouse hafif dersen eğer eklemen için yanında ağırlıklarıda veriyorlar ayrıca bu mouse 5700dpi bnce oyuncu için yeterli benm en çok hoşuma giden ise kavrama yüzeyi eli kesinlkle terletmez çnkü kaygan bir zemin değil tavsiyemdir.
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Starrk35 8 yıl
Ben de kullanıyorum bunu. Ama dedikleri gibi 3 yıl gibi bir durum söz konusu değil. 10 ay kullandım max. Şimdi 2700 mah Sony Cycle Energy pilleri taktım bakalım ne kadar gidecek.
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birolmth 8 yıl

Letherin

Ben de kullanıyorum bunu. Ama dedikleri gibi 3 yıl gibi bir durum söz konusu değil. 10 ay kullandım max. Şimdi 2700 mah Sony Cycle Energy pilleri taktım bakalım ne kadar gidecek.


yani bakalım bnm baya oldu daha bir diş bile inmedi set pointten takip edıyorum ama şöle birsey var sürekli kapatıyorum açık unutmuyorum hiç ve gunde 6 7 saat max çalışması ondan belkı bnmki gider 3 yıl gider
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DemonicMajesty 8 yıl Starrk35
Letherin

Ben de kullanıyorum bunu. Ama dedikleri gibi 3 yıl gibi bir durum söz konusu değil. 10 ay kullandım max. Şimdi 2700 mah Sony Cycle Energy pilleri taktım bakalım ne kadar gidecek.


Hocam dolan piller bekledikçe kendi kendine tükenir. Mouse'un içine takmadan dışarıda bıraksanız dahi 3 yıl dayanmaz. Dolan piller fotoğraf makinesi gibi pili çabuk bitiren cihazlar için uygun.
Mouse için kaliteli alkalin pillerden almanızı tavsiye ederim. 10 ay bile çok uzun bir süre zaten, ne gerek var. Dolan piller ortalama 3 kat pahalı desek 30 ayda kendini amorti eder.
2,5 sene eder o zamana kadar da pilin ömrü bitmiş olur, yenisini almanız gerekir alkaline pille aynı hesaba gelir.

Daha önce kullandığım 1 yıl ömürlü yazan Logitech v450 6 aydan fazla gidiyordu, M705'i de en azından 1,5 yıl gider diye aldım ama bakalım. Vatan Bilgisayar açılışı vardı Denizli'de kampanyalı 43 TL'ye aldım.
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birolmth 8 yıl
B o S c H
ürünü satın alırken kutu üzerinde 3 yıl pil ömrü yazıyordu. Ürünün driverını pc ye kurdum. Kalan pil süresini 1095 gün olarak ölçüyordu. Bilgisayarı günde sadece 5 ila 8 saat arasında kullanıyorum. PC kapalı iken farenin altında bulunan düğmeyi off konumuna getiriyorum. Dün 1075 gün var diyordu. Sadece 8 saat pc kullandım. Bugün baktım 999 gün kaldı diyor. Yani 1 günde 76 gün düştü. Bunun sebebi ne olabilir? 1 günde 76 günlük pil göstergesi düşerse ooo o zaman 3 yıl değil 1 yıl bile dayanmaz bunun pili. Nedenini bilen var mı acaba ? Paylaş: Bu arada pili kendilerinin verdiği duracell pillerden 2 adet

benim anlamadığım sen setpoint programında gün sayısını nasıl gördün? orada sadece good low vs yazar...
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Absinthe* 8 yıl
Hayır setpoint yazılımında gün sayısı yazıyor ..

Ama M705 i kimseye tavsiye etmem son derece sıkıntılı bir mouse bana göre geri ,verip kurtulabildiğime seviniyorum
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birolmth 8 yıl
DH Misafiri
alalılı 1 hafta oldu.arıza mı var bilmiyorum.benim için biraz hayal kırıklığı oldu.özellikle lazer kablolu kullanıyordum.3 yıl pil ömrünü görünce almaya karar verdim.6 ay gitsin yine de iyi bir performans benim için.fakat daha önce kullandığım 2 adet trust kablolu lazerlerde yaşamadığım, hareketleri geç algılama ve kararsızlık durumları yaşıyorum.alıcı ile mesafe sorunu olmadığı halde (piller yeni olmasına rağmen)sanki piller son demlerini yaşıyormuş gibi

eğer dediğiniz gibiyse ki benim pilim oldukça uzun sure dayanmıstı bu model değildi tabi ama araştırmalarımda gördümki birçok sey pil ömrünü etkiliyo mesela günde kaçsaat kullanıyrsunuz ne tarz seylerde kullanıyrsunuz web mı oyun mu vs veya arkasından kapatıyrmusunz hangi pilleri kullanıyrsunuz bnlara dıkkat edersenız eğer gerçekten 3 yıla yakın kullanma elde edersiniz benm mouse da 18 aydı bn 18 aya yakın kullandım...
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