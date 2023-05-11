Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth indirmeye sunuldu

    The Hobbit de dahil olmak üzere Tolkien evrenini geniş bir şekilde ele alan sıra tabanlı strateji türündeki Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth mobil oyunu indirmeye sunuldu. 
    Oy Ver
    Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth Tam Boyutta Gör
    Lord Of The Rings: Gollum oyununun masaüstünde ön siparişe açılmasının hemen ardından Capital Games ve EA Mobile tarafından geliştirilen Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth mobil oyunu da indirmeye sunuldu.

    Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth neler sunuyor?

    Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth sıra tabanlı bir RPG strateji oyunu. Oyunda farklı sınıflardan farklı karakterlerle takımınızı oluşturarak mücadeleye başlıyorsunuz. The Hobbit de dahil olmak üzere Tolkien evrenini geniş bir şekilde ele alan oyun hem tek oyunculu hem de çok oyunculu PvP modları barındırıyor. Oyun içerisinde opsiyonel satın alımlar da yer alıyor ancak hiç para harcamadan tüm tecrübeyi yaşayabiliyorsunuz.

    Oyuna Aragorn ve Frodo’nun ekibiyle birlikte Rivendell’e ulaşmasıyla başlıyorsunuz. Eğitim sekansında Nazgul ile karşılaştıktan sonra asıl oynayacağınız iki karakterin kilidi açılıyor. Toplam 46 karakterin kendine özgü güçleri var ve bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.gp.capitalphx

    LotR: Heroes of Middle-earth‪™‬ LotR: Heroes of Middle-earth‪™‬ LotR: Heroes of Middle-earth‪™‬ LotR: Heroes of Middle-earth‪™‬ Games Ücretsiz 299,7 MB

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    rocky_balbao 23 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cesaret verici korku giderici ilaçlar muhabbet kuşu kanat kirilmasi nasıl anlaşılır opel vectra 2.0 gls kernel panic upload mode windows 7 güncelleme paketi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız