Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth indirmeye sunuldu

Tam Boyutta Gör Lord Of The Rings: Gollum oyununun masaüstünde ön siparişe açılmasının hemen ardından Capital Games ve EA Mobile tarafından geliştirilen Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth mobil oyunu da indirmeye sunuldu.

Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth neler sunuyor?

Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth sıra tabanlı bir RPG strateji oyunu. Oyunda farklı sınıflardan farklı karakterlerle takımınızı oluşturarak mücadeleye başlıyorsunuz. The Hobbit de dahil olmak üzere Tolkien evrenini geniş bir şekilde ele alan oyun hem tek oyunculu hem de çok oyunculu PvP modları barındırıyor. Oyun içerisinde opsiyonel satın alımlar da yer alıyor ancak hiç para harcamadan tüm tecrübeyi yaşayabiliyorsunuz.

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Oyuna Aragorn ve Frodo’nun ekibiyle birlikte Rivendell’e ulaşmasıyla başlıyorsunuz. Eğitim sekansında Nazgul ile karşılaştıktan sonra asıl oynayacağınız iki karakterin kilidi açılıyor. Toplam 46 karakterin kendine özgü güçleri var ve bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.gp.capitalphx

LotR: Heroes of Middle-earth‪™‬ Games Ücretsiz 299,7 MB

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Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth erişime açıldı