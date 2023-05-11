Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth indirmeye sunuldu

Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth neler sunuyor?
Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth sıra tabanlı bir RPG strateji oyunu. Oyunda farklı sınıflardan farklı karakterlerle takımınızı oluşturarak mücadeleye başlıyorsunuz. The Hobbit de dahil olmak üzere Tolkien evrenini geniş bir şekilde ele alan oyun hem tek oyunculu hem de çok oyunculu PvP modları barındırıyor. Oyun içerisinde opsiyonel satın alımlar da yer alıyor ancak hiç para harcamadan tüm tecrübeyi yaşayabiliyorsunuz.
Oyuna Aragorn ve Frodo’nun ekibiyle birlikte Rivendell’e ulaşmasıyla başlıyorsunuz. Eğitim sekansında Nazgul ile karşılaştıktan sonra asıl oynayacağınız iki karakterin kilidi açılıyor. Toplam 46 karakterin kendine özgü güçleri var ve bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor.
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LotR: Heroes of Middle-earth™ Games Ücretsiz 299,7 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.